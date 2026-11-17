Maria Botelho Moniz surpreendeu Vicente no terceiro aniversário com uma festa especial, presentes e um bolo personalizado com escavadoras.

É um dia especial para Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata! Vicente, o primeiro e único filho do casal, completa três anos esta terça-feira, 17 de novembro, e teve direito a uma surpresa preparada ao pormenor pela apresentadora.

Para assinalar a data, Maria Botelho Moniz decidiu transformar a casa num verdadeiro cenário de festa. Balões espalhados pelas divisões, peluches e bonecos preferidos do menino e presentes cuidadosamente decorados fizeram parte do despertar especial que preparou para o filho.

Mas houve um detalhe que merece particular destaque: o bolo de aniversário, feito pela própria apresentadora. A decoração escolhida não foi deixada ao acaso. Maria apostou em escavadoras, um dos brinquedos favoritos de Vicente, tornando o bolo ainda mais personalizado.

Através das redes sociais, a anfitriã do «Big Brother All Stars», da TVI, partilhou um vídeo que mostra a surpresa e a reação do pequeno Vicente ao acordar no dia do aniversário.

«Três anos de um sonho tornado realidade! Parabéns ao nosso amor pequenino», escreveu Maria Botelho Moniz, numa declaração emotiva dedicada ao filho.

A publicação não tardou a receber inúmeras mensagens de carinho. Entre os comentários, multiplicaram-se os votos de parabéns e os elogios à dedicação da apresentadora.

«Quando for grande quero ser como tu», «Que maravilha de vídeo!» e «Parabéns para o Vicente lindo e para os papás também» são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Houve ainda quem destacasse o ambiente familiar e o carinho demonstrado ao pequeno Vicente. «Ele tem tanta sorte», escreveu uma seguidora, enquanto outra confessou que a alegria do menino lhe fazia bem à alma.

Veja aqui o vídeo da surpresa de Vicente:

Vicente é fruto da relação de Maria Botelho Moniz com Pedro Bianchi Prata. O casal, que ficou noivo em 2022, recebeu o primeiro filho em novembro de 2023, concretizando o sonho de constituir família.

Aliás, a ligação especial da apresentadora aos interesses do menino já tinha ficado evidente numa ocasião anterior. Em agosto deste ano, Pedro Bianchi Prata mostrou nas redes sociais uma cidade desenhada por Maria, que foi crescendo com os pedidos e a imaginação de Vicente. Entre os elementos que não podiam faltar estavam precisamente uma grua e uma escavadora.

Recorde-se ainda que Vicente foi batizado a 10 de outubro, numa cerimónia realizada na Basílica da Estrela, em Lisboa. A irmã de Maria Botelho Moniz e o pai de Pedro Bianchi Prata foram escolhidos para serem os padrinhos do menino. Agora, no dia em que celebra três anos, é a surpresa preparada pela mãe que está a conquistar os seguidores.