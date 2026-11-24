Pedro Bianchi Prata voltou a encantar os seguidores nas redes sociais com uma partilha muito especial dedicada ao filho, Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz. O piloto de motociclismo reuniu num vídeo vários momentos de um domingo em família, marcado por aventuras, brincadeiras e muita cumplicidade entre pai e filho.

Na publicação, feita esta segunda-feira, 23 de novembro, Pedro Bianchi Prata mostrou como foi mais um dia dedicado ao pequeno Vicente, de três anos. E houve espaço para tudo: desde brincadeiras no Offroad Center até a uma aventura de mota durante a noite.

«Domingo é dia do Vicente! E ontem tivemos mais um domingo em cheio!», começou por escrever o companheiro da apresentadora da TVI, na legenda das imagens.

O dia começou com momentos de diversão no Offroad Center, onde o menino teve oportunidade de se sentar ao volante de um dos carros do pai. Mas as surpresas não ficaram por aqui. Pai e filho aventuraram-se ainda num passeio de mota à noite, com os faróis ligados, numa experiência que despertou a curiosidade do menino.

Pelo caminho, houve também tempo para parar junto às oliveiras e ouvir os grilos. Um momento aparentemente simples, mas que deixou Vicente fascinado, enquanto tentava perceber de onde vinha tanto barulho.

O vídeo reúne ainda outros registos amorosos do menino, entre os quais momentos a andar de bicicleta, a experimentar os sapatos do pai e a sentar-se, todo sorridente, no lugar do condutor do carro.

Visita especial aos estúdios do 'Big Brother'

Como já parece ser tradição nos domingos da família, o dia terminou nos estúdios do 'Big Brother All Stars', onde Vicente teve oportunidade de estar com a mãe.

Maria Botelho Moniz, que conduz as galas do reality show da TVI, encontrava-se a preparar mais uma emissão. O pequeno aproveitou a passagem pelos estúdios para brincar nas bancadas e fingir que fazia parte do público.

«E, como já é tradição, terminámos o dia nos estúdios do Big Brother, para jantar com a mãe. Claro que não podia faltar uma passagem pelas bancadas, onde adora brincar e fingir que é o público!», contou Pedro Bianchi Prata.

Depois de um domingo tão preenchido, chegou finalmente a hora de descansar. «Depois de tanta atividade, chegou a casa, cama e um sono daqueles!», revelou, divertido.

Pedro Bianchi Prata deixa declaração emotiva ao filho

Mais do que mostrar as aventuras vividas ao longo do dia, o piloto aproveitou a publicação para partilhar uma declaração particularmente emotiva sobre a experiência de acompanhar o crescimento do filho.

«Adoro os nossos domingos! Ver o Vicente crescer, acompanhar as suas descobertas e partilhar estas pequenas aventuras com ele é um privilégio que não troco por nada», confessou.

«São momentos destes que fazem valer tudo a pena!», concluiu.

A publicação não passou despercebida e rapidamente reuniu uma onda de elogios por parte de fãs, amigos e figuras conhecidas, que se mostraram rendidos à ternura das imagens e à cumplicidade entre pai e filho.

«O Vicente é lindo», «Esse menino é mesmo um amor», «Está a ficar igual ao pai», «Miniatura do pai», e «Tão bom este amor e dedicação. Um amor eterno» foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Também houve quem destacasse a felicidade do menino e a dedicação dos pais: «Família linda, o Vicente é muito bonito e nota-se que é um menino muito feliz» e «O Vicente é um doce de menino e vocês são uns pais maravilhosos».

Outro comentário que chamou a atenção brincou com um dos momentos mais amorosos do vídeo: «O Vicente quer crescer depressa com os ténis do pai».

«Puto mais giro» e «Vicente está cada vez mais lindo... muito engraçado. Parabéns, bem haja» foram outras das reações.

Recorde-se que Vicente é o primeiro filho em comum de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata. O menino nasceu a 17 de novembro de 2023 e tem sido presença frequente nas partilhas familiares do casal, que não esconde o orgulho em acompanhar cada etapa do seu crescimento.