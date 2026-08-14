Maria Cerqueira Gomes
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Antes da televisão, Maria Cerqueira Gomes teve um primeiro emprego ligado ao futebol: "Estava feliz e ainda ganhava dinheiro"
IOL
Há 1h e 9min

Maria Cerqueira Gomes revelou qual foi o seu primeiro emprego, muito antes da televisão, e explicou porque nunca esqueceu essa experiência ligada ao FC Porto

Hoje é uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa, mas o primeiro emprego de Maria Cerqueira Gomes aconteceu muito antes dos estúdios e teve tudo a ver com uma das suas maiores paixões: o FC Porto.

Numa entrevista recente, a apresentadora recordou os primeiros passos no mundo do trabalho e revelou que começou por representar o clube azul e branco em diferentes eventos.

"Eu era uma fanática do Jornal Record, do Futebol Clube do Porto. A Sandra Cóias era do Benfica e a Bárbara Elias do Sporting. Andávamos em alguns eventos, eu mais lá para o Norte. Andava sempre com a camisola do Futebol Clube do Porto... e pronto, foi esse o meu primeiro emprego", contou.

Mais do que o dinheiro, Maria Cerqueira Gomes garante que foi a paixão pelo que fazia que tornou esta experiência tão especial.

"As expectativas estavam altas e correu sempre tudo bem. Foi um emprego onde percebi que, quando fazemos as coisas com paixão, elas saem bem-feitas. Eu estava a representar o meu clube, estava feliz e ainda ganhava dinheiro", recordou.

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A apresentadora mostrou que, muito antes de conquistar o público na televisão, já vivia com entusiasmo os desafios profissionais. E a verdade é que esse primeiro trabalho acabou por lhe deixar uma lição que continua a aplicar até hoje: fazer aquilo de que se gosta pode fazer toda a diferença

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