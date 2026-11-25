Aos 51 anos, a atriz falou abertamente com Bárbara Guimarães sobre a decisão de não ter filhos, revelou que preservou a possibilidade de ser mãe e deixou uma mensagem contra o preconceito que ainda existe em torno desta escolha.

Maria João Bastos nunca sentiu que a maternidade fosse o caminho que queria seguir. Apesar de ter congelado óvulos para o caso de um dia mudar de ideias, a atriz, de 51 anos, garante que a decisão de não ter filhos foi consciente e que nunca sentiu vontade de ser mãe.

“Há um preconceito completamente errado que as pessoas que decidem não ter filhos não gostam de crianças. Não há nada mais errado”, afirmou, numa conversa com Bárbara Guimarães no programa “Irresistível”.

A atriz explicou que a escolha de não ter filhos não foi uma decisão radical, mas uma forma de respeitar aquilo que sentia. “É uma convicção de uma opção, de fazeres uma escolha daquilo que queres para a tua vida consoante aquilo que tu sentes”, disse. “Nunca tive vontade, nunca tive desejo”, acrescentou.

Maria João Bastos congelou óvulos para o caso de mudar de ideias

Durante a conversa, Maria João Bastos revelou que chegou a congelar óvulos, precisamente para preservar a possibilidade de ser mãe no futuro, caso o desejo surgisse.

“Hoje tenho 51 anos e com os óvulos poderia [ser mãe]. Estou fisicamente bem para isso em termos de saúde. Foi uma coisa que fui deixando ouvir-me, a minha cabeça, o meu corpo”, contou.

A atriz reconheceu que a vida profissional e a rotina entre Portugal e o Brasil, que mantém há cerca de 25 anos, poderão ter contribuído para uma menor disponibilidade para a maternidade. Ainda assim, fez questão de esclarecer que esse não foi o motivo principal da sua decisão.

“Confesso que o facto de viver entre Portugal e Brasil nos últimos 25 anos, de viajar muito a trabalhar, sempre vivi muito em liberdade e deu-me, se calhar, uma falta de disponibilidade. Mas não teve a ver com isso. Na sua base e na sua essência teve a ver com querer ou não querer, ter ou não ter desejo, ter ou não ter vontade”, explicou.

“Como nunca tive esse desejo, simplesmente respeitei-me. Não foi uma coisa radical”, acrescentou.

A decisão de congelar óvulos não significou, assim, uma vontade adiada de ser mãe. Foi uma forma de manter uma possibilidade em aberto, sem se obrigar a concretizá-la.

“Existe um olhar da sociedade e das outras mulheres”

Maria João Bastos falou também sobre a forma como a sociedade encara as mulheres que decidem não ter filhos.

A atriz garantiu que nunca sofreu críticas diretas por essa escolha, mas reconheceu que continua a existir um olhar social sobre quem não segue o percurso tradicional da maternidade.

“Eu não sofri crítica, mas existe um olhar da sociedade e das outras mulheres. Agora nem tanto”, afirmou.

A atriz recordou ainda que as irmãs tiveram filhos e que tem “sobrinhos lindos”. Uma realidade familiar diferente da sua, mas que não a levou a questionar a decisão.

“As minhas irmãs nasceram para ser mães”, disse, sublinhando que cada mulher deve poder seguir aquilo que sente como sendo o seu próprio caminho.

Não querer ser mãe também é uma escolha

A decisão de Maria João Bastos levanta uma questão que continua a marcar a vida de muitas mulheres: a ideia de que a maternidade é um destino inevitável ou uma condição para uma vida plena.

Em Portugal, o Inquérito à Fecundidade de 2019, do Instituto Nacional de Estatística, já identificava a vontade própria e o facto de não ter filhos não fazer parte do projeto de vida como os motivos mais apontados por mulheres e homens sem filhos que não pretendiam ter descendência.

Entre as mulheres inquiridas que não tinham filhos, a vontade própria foi considerada importante ou muito importante por 77,9%, enquanto 71,2% referiram que a maternidade não fazia parte do seu projeto de vida.

Os dados mostram que a decisão de não ter filhos não pode ser reduzida a uma única explicação, como a carreira, a falta de disponibilidade ou a ausência de condições financeiras. Para algumas pessoas, simplesmente não existe esse desejo.

É precisamente essa distinção que Maria João Bastos procurou fazer ao falar sobre a sua experiência. A atriz não rejeita a maternidade enquanto possibilidade, mas não sente que tenha de a concretizar para que a sua vida seja completa.

Ao partilhar a sua história, deixa também uma mensagem sobre liberdade individual: não querer ser mãe não significa não gostar de crianças, nem implica que exista algo em falta na vida de uma mulher.

Significa, apenas, que cada pessoa tem o direito de decidir o que quer para si.