Mariana Patrocínio tem regras na família que até fazem 'inveja' às irmãs: "Vem pôr ordem na minha casa"

Mariana Patrocínio entrou no novo ano letivo com as regras bem definidas em casa. Através das redes sociais, a apresentadora partilhou uma lista de seis princípios que procura manter com os filhos ao longo do ano e que passam por desporto, responsabilidade, disciplina, rotinas e tempo em família.

“Novo ano letivo, mesmas regras”, escreveu Mariana, antes de enumerar aquilo que considera essencial para o dia a dia dos filhos.

A primeira regra passa pelo desporto. “Todos escolhem um desporto, de preferência coletivo, e comprometem-se com ele até ao final do ano letivo”, explicou.

Na escola, a exigência não está em serem os melhores, mas em darem o melhor de si. “Não têm de ser os melhores da turma, mas cada um tem que ser o seu melhor com esforço e responsabilidade”, pode ler-se na publicação.

Mariana estabelece ainda uma regra clara relativamente às faltas: “À escola e aos treinos só se falta quando se está doente. Para descansar existem as férias e os fins-de-semana.”

Durante a semana, as rotinas falam mais alto

Também os programas com amigos ficam condicionados durante a semana. “As combinações com amigos e programas ficam para os fins-de-semana, durante a semana privilegiamos as rotinas”, defende Mariana.

Outra das regras diz respeito à autonomia dos filhos. Mochilas, trabalhos de casa e estudo são responsabilidade de cada um. “Estarei aqui para dúvidas, não para fazer por eles”, esclareceu.

E há ainda uma regra familiar que Mariana faz questão de preservar, mesmo reconhecendo que nem sempre é possível reunir todos à mesa diariamente: “Jantar todos os dias juntos é impossível, mas uma vez por semana é regra.”

As seis regras parecem ter conquistado não só os seguidores, mas também as próprias irmãs de Mariana. Rita Patrocínio foi direta na reação à publicação: “Sem tirar nem por”.

Já Carolina Patrocínio deixou um pedido bem-humorado à irmã: “Vem pôr ordem na minha casa se faz favor”.

Seguidores aprovam disciplina e rotinas

Também nos comentários, vários seguidores se identificaram com a forma como Mariana organiza a vida familiar. “Disciplina e Foco é prepará-los para a vida”, escreveu um deles.

“Adoro rotinas e com muitos filhos acho que o maior sucesso é mesmo esse, ordem, regras, hábitos, e toda a gente saber o que tem a fazer”, pode ler-se noutro comentário.

Houve ainda quem garantisse aplicar exatamente os mesmos princípios em casa: “Aqui em casa é exactamente igual! Parabéns pelo bom exemplo e princípios”.

Entre elogios à importância das regras e da autonomia, houve também quem resumisse a filosofia de Mariana de forma particularmente simples: “A primeira coisa de que as crianças precisam é de Amor, a segunda são Regras! Bravo Mariana”.

No meio das opiniões dos seguidores, uma coisa ficou clara: as regras de Mariana Patrocínio deram que falar e até as irmãs parecem querer levar algumas destas rotinas para casa.