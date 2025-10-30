Facebook Instagram
Ranking internacional garante: a melhor marina do sul da Europa fica em Portugal

Tem capacidade para 620 embarcações, incluindo superiates até 50 metros
IOL
Hoje às 10:53
Marina de Portimão®
Marina de Portimão®
Foto: divulgação
Portimão volta a destacar-se no mapa do turismo mundial. A Marina de Portimão foi eleita “Melhor Marina do Sul da Europa” nos World Luxury Travel Awards 2025, reforçando a sua reputação como um dos locais mais exclusivos para quem procura viver o mar com todo o conforto e elegância. A escolha resultou da votação pública e da avaliação de um painel internacional de especialistas, que valorizou a excelência do serviço, o design moderno, a qualidade das infraestruturas e a experiência global oferecida aos visitantes.

Inserida no coração do Algarve, junto ao estuário do Arade, a marina beneficia de uma das localizações mais privilegiadas do sul do país. A poucos minutos da Praia da Rocha e das famosas grutas algarvias, é o ponto ideal para partir à descoberta de águas tranquilas e cenários dourados esculpidos pela natureza. Aqui atracam embarcações oriundas de mais de 20 nacionalidades ao longo de todo o ano, num ambiente descontraído, cosmopolita e com mais de 300 dias de sol por ano.

Com capacidade para 620 embarcações, incluindo superiates até 50 metros, a Marina de Portimão destaca-se pelos serviços premium que garantem que tudo funciona com eficiência e atenção ao detalhe. Para além da vertente náutica, quem visita encontra uma zona comercial agradável para passeios junto ao mar, restaurantes e esplanadas com vista para o pôr do sol, uma praia concessionada com águas convidativas e até uma piscina oceânica, que se tornou uma das imagens mais partilhadas pelos turistas que por lá passam.

Para quem quer prolongar a estadia, o NH Hotel Marina Portimão oferece uma vista privilegiada sobre a marina e todo o conforto de uma unidade de quatro estrelas internacional, ideal tanto para umas férias de verão como para escapadinhas fora da época alta.

Outro ponto que distingue Portimão é o seu compromisso com a sustentabilidade. A marina reforça diariamente práticas ambientais responsáveis, como recolha seletiva de resíduos, energia solar, tratamento de águas residuais e programas educativos que sensibilizam para a proteção do oceano. Uma aposta que lhe tem valido reconhecimento internacional.

Aliás, este prémio soma-se a diversas distinções nos últimos anos. A Marina de Portimão é a primeira em Portugal certificada como “SuperYacht Ready Marina” e conta ainda com reconhecimentos como o Jack Nichol Award, o estatuto de “5 Âncoras de Ouro” da The Yacht Harbour Association, a Bandeira Azul e o galardão International Clean Marina. Um conjunto de conquistas que confirma a sua posição de referência no turismo náutico de luxo.

Se está a planear uma visita ao Algarve e quer conhecer um lado mais sofisticado da região, a Marina de Portimão é um local que vale a pena incluir no roteiro. Seja para um passeio ao final do dia, um almoço com vista para os iates que chegam de todo o mundo ou até uma experiência de barco pelas paisagens costeiras, este é um daqueles lugares que mostram porque Portugal continua a liderar preferências quando o destino é mar, sol e qualidade de vida.

