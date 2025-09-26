Facebook Instagram
Receitas

Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa

Três formas diferentes de temperar frango que prometem renovar o dia a dia à mesa.
IOL
Há 2h e 29min
Marinada de frango
Marinada de frango

Foto: @luguimas_,

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

O frango está presente em muitas refeições dos portugueses. É prático, económico e adapta-se facilmente a diferentes receitas. Mas, quando preparado sempre da mesma forma, pode perder graça e tornar-se repetitivo. Foi à procura de inspiração que encontrámos a conta de Instagram @luguimas_, seguida por mais de 186 mil pessoas, onde se partilham ideias simples e cheias de sabor. Entre elas, três marinadas que dão uma nova vida ao peito de frango e que rapidamente conquistaram o nosso quotidiano.

Marinada de laranja, mostarda e gengibre com mel

Fresca e leve, esta proposta combina o sumo de laranja com o toque aromático do gengibre e a doçura suave do mel. A mostarda e o alho entram em cena para equilibrar o conjunto e dar mais profundidade ao prato. O resultado é um frango colorido, cheio de sabor e pronto a surpreender.

Receita:

  • 500 g de peito de frango em tiras
  • 150 ml de sumo de laranja
  • 3 dentes de alho grosseiramente amassados
  • 2 c. de chá de gengibre ralado
  • 2 c. de sopa de mostarda amarela
  • 1 c. de sopa de mel
  • ½ c. de sopa de sal
  • 1 c. de sopa de azeite

Marinada oriental

Aqui, o destaque vai para os sabores asiáticos: o salgado do molho de soja, o aroma do óleo de gergelim e a acidez equilibrada do vinagre de arroz e do limão. A sriracha dá a nota picante, enquanto o açúcar mascavado garante o toque adocicado. Uma combinação que transforma o frango em algo completamente diferente do habitual.

Receita:

  • 500 g de peito de frango em cubos

  • Punhado de talos de cebolinha e salsinha
  • 5 fatias de gengibre com casca
  • 1 c. de chá de sal
  • 40 ml de shoyu
  • 1 c. de sopa de óleo de gergelim
  • 2 c. de sopa de sakê mirin
  • 2 c. de sopa de vinagre de arroz (ou outro à escolha)
  • 1 c. de chá de sriracha (ou outra pimenta a gosto)
  • ½ c. de sopa de açúcar mascavado
  • Sumo de 1 limão

Marinada de ervas

Clássica e aromática, aposta na frescura da salsa, do manjericão, dos orégãos, do tomilho e da sálvia. O azeite e o limão reforçam o sabor, o alho intensifica o conjunto e a manteiga acrescenta suavidade. Uma opção versátil que resulta bem grelhada ou no forno, e que acompanha tanto legumes como massas ou arroz.

Receita:

 

  • 500 g de filé de peito de frango
  • 2 c. de sopa de salsa cortada
  • Algumas folhas de manjericão
  • 2 c. de sopa de orégãos
  • Punhado de tomilho
  • Algumas folhas de sálvia
  • 2 dentes de alho amassado
  • 1 c. de sopa de azeite
  • Sumo de 1 limão
  • 1 c. de sopa de manteiga
  • ½ c. de sopa de sal
  • Pimenta branca e rosa a gosto

    (de preferência, com ervas frescas)

Estas três sugestões mostram como é fácil reinventar um ingrediente tão comum no dia a dia. Cada marinada oferece uma experiência distinta — mais fresca e cítrica, mais intensa e exótica, ou mais herbal e reconfortante. Três maneiras diferentes de preparar frango, todas com a mesma promessa: devolver sabor e entusiasmo às refeições de casa.

Veja aqui o vídeo de @luguimas_

RELACIONADOS
Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses
Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Mais Vistos
00:02:35
Dois às 10
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
tvi
00:01:33
Secret Story
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
tvi
00:04:31
Secret Story
Inês confronta Vera sobre os seus sentimentos: «Não quero mexer com a minha relação lá fora»
tvi
00:03:33
Secret Story
Inês é sincera com Vera: «A cena do trio e das popstars não me identifico»
tvi
Destaques IOL
Pais tóxicos
Estes são 5 sinais de que os seus pais são ou foram tóxicos
Marinada
Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa
Spa
Jacuzzis suspensos e piscinas aquecidas: este é o spa de sonho elogiado por muitos portugueses
Saude
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Mais Lidas
Banco Central Europeu
"Mantenha a calma e ande com dinheiro". É o Banco Central Europeu que o diz, para o caso de surgir outra crise
cnn
Luis alberto
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Historia de amor
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
Gemeas clements
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
Saab
Saab apresenta a Portugal o caça que voa dentro de uma "bolha eletrónica de 360 graus"
cnn
Liga
Liga: os onzes prováveis para o Benfica-Gil Vicente
maisfutebol