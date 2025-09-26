Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa

O frango está presente em muitas refeições dos portugueses. É prático, económico e adapta-se facilmente a diferentes receitas. Mas, quando preparado sempre da mesma forma, pode perder graça e tornar-se repetitivo. Foi à procura de inspiração que encontrámos a conta de Instagram @luguimas_, seguida por mais de 186 mil pessoas, onde se partilham ideias simples e cheias de sabor. Entre elas, três marinadas que dão uma nova vida ao peito de frango e que rapidamente conquistaram o nosso quotidiano.

Marinada de laranja, mostarda e gengibre com mel

Fresca e leve, esta proposta combina o sumo de laranja com o toque aromático do gengibre e a doçura suave do mel. A mostarda e o alho entram em cena para equilibrar o conjunto e dar mais profundidade ao prato. O resultado é um frango colorido, cheio de sabor e pronto a surpreender.

Receita:

500 g de peito de frango em tiras

150 ml de sumo de laranja

3 dentes de alho grosseiramente amassados

2 c. de chá de gengibre ralado

2 c. de sopa de mostarda amarela

1 c. de sopa de mel

½ c. de sopa de sal

1 c. de sopa de azeite

Marinada oriental

Aqui, o destaque vai para os sabores asiáticos: o salgado do molho de soja, o aroma do óleo de gergelim e a acidez equilibrada do vinagre de arroz e do limão. A sriracha dá a nota picante, enquanto o açúcar mascavado garante o toque adocicado. Uma combinação que transforma o frango em algo completamente diferente do habitual.

Receita:

500 g de peito de frango em cubos

Punhado de talos de cebolinha e salsinha

5 fatias de gengibre com casca

1 c. de chá de sal

40 ml de shoyu

1 c. de sopa de óleo de gergelim

2 c. de sopa de sakê mirin

2 c. de sopa de vinagre de arroz (ou outro à escolha)

1 c. de chá de sriracha (ou outra pimenta a gosto)

½ c. de sopa de açúcar mascavado

Sumo de 1 limão

Marinada de ervas

Clássica e aromática, aposta na frescura da salsa, do manjericão, dos orégãos, do tomilho e da sálvia. O azeite e o limão reforçam o sabor, o alho intensifica o conjunto e a manteiga acrescenta suavidade. Uma opção versátil que resulta bem grelhada ou no forno, e que acompanha tanto legumes como massas ou arroz.

Receita:

500 g de filé de peito de frango

2 c. de sopa de salsa cortada

Algumas folhas de manjericão

2 c. de sopa de orégãos

Punhado de tomilho

Algumas folhas de sálvia

2 dentes de alho amassado

1 c. de sopa de azeite

Sumo de 1 limão

1 c. de sopa de manteiga

½ c. de sopa de sal

Pimenta branca e rosa a gosto (de preferência, com ervas frescas)

Estas três sugestões mostram como é fácil reinventar um ingrediente tão comum no dia a dia. Cada marinada oferece uma experiência distinta — mais fresca e cítrica, mais intensa e exótica, ou mais herbal e reconfortante. Três maneiras diferentes de preparar frango, todas com a mesma promessa: devolver sabor e entusiasmo às refeições de casa.

Veja aqui o vídeo de @luguimas_