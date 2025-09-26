Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa

O frango está presente em muitas refeições dos portugueses. É prático, económico e adapta-se facilmente a diferentes receitas. Mas, quando preparado sempre da mesma forma, pode perder graça e tornar-se repetitivo. Foi à procura de inspiração que encontrámos a conta de Instagram @luguimas_, seguida por mais de 186 mil pessoas, onde se partilham ideias simples e cheias de sabor. Entre elas, três marinadas que dão uma nova vida ao peito de frango e que rapidamente conquistaram o nosso quotidiano.
Marinada de laranja, mostarda e gengibre com mel
Fresca e leve, esta proposta combina o sumo de laranja com o toque aromático do gengibre e a doçura suave do mel. A mostarda e o alho entram em cena para equilibrar o conjunto e dar mais profundidade ao prato. O resultado é um frango colorido, cheio de sabor e pronto a surpreender.
Receita:
- 500 g de peito de frango em tiras
- 150 ml de sumo de laranja
- 3 dentes de alho grosseiramente amassados
- 2 c. de chá de gengibre ralado
- 2 c. de sopa de mostarda amarela
- 1 c. de sopa de mel
- ½ c. de sopa de sal
- 1 c. de sopa de azeite
Marinada oriental
Aqui, o destaque vai para os sabores asiáticos: o salgado do molho de soja, o aroma do óleo de gergelim e a acidez equilibrada do vinagre de arroz e do limão. A sriracha dá a nota picante, enquanto o açúcar mascavado garante o toque adocicado. Uma combinação que transforma o frango em algo completamente diferente do habitual.
Receita:
-
500 g de peito de frango em cubos
- Punhado de talos de cebolinha e salsinha
- 5 fatias de gengibre com casca
- 1 c. de chá de sal
- 40 ml de shoyu
- 1 c. de sopa de óleo de gergelim
- 2 c. de sopa de sakê mirin
- 2 c. de sopa de vinagre de arroz (ou outro à escolha)
- 1 c. de chá de sriracha (ou outra pimenta a gosto)
- ½ c. de sopa de açúcar mascavado
- Sumo de 1 limão
Marinada de ervas
Clássica e aromática, aposta na frescura da salsa, do manjericão, dos orégãos, do tomilho e da sálvia. O azeite e o limão reforçam o sabor, o alho intensifica o conjunto e a manteiga acrescenta suavidade. Uma opção versátil que resulta bem grelhada ou no forno, e que acompanha tanto legumes como massas ou arroz.
Receita:
- 500 g de filé de peito de frango
- 2 c. de sopa de salsa cortada
- Algumas folhas de manjericão
- 2 c. de sopa de orégãos
- Punhado de tomilho
- Algumas folhas de sálvia
- 2 dentes de alho amassado
- 1 c. de sopa de azeite
- Sumo de 1 limão
- 1 c. de sopa de manteiga
- ½ c. de sopa de sal
- Pimenta branca e rosa a gosto
(de preferência, com ervas frescas)
Estas três sugestões mostram como é fácil reinventar um ingrediente tão comum no dia a dia. Cada marinada oferece uma experiência distinta — mais fresca e cítrica, mais intensa e exótica, ou mais herbal e reconfortante. Três maneiras diferentes de preparar frango, todas com a mesma promessa: devolver sabor e entusiasmo às refeições de casa.
Veja aqui o vídeo de @luguimas_