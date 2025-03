Viagens perto de Portugal: no coração deste deserto, existe um refúgio onde o tempo se dissolve

Ao chegar ao deserto Agafay, a vista é deslumbrante: um contraste harmonioso entre o rústico e o sofisticado é o que encontramos no Inara Camp.

Este local oferece uma experiência que mistura a tranquilidade da natureza árida com o conforto de um refúgio de luxo. O tempo aqui ganha outro significado.

É aqui, entre dunas douradas e planícies pedregosas, que o Inara Camp emerge como um oásis de sofisticação e tranquilidade. Um lugar onde o rústico e o requinte se fundem numa harmonia perfeita.

No meio deste cenário, as tendas, de tons claros e design minimalista, parecem brotar da terra, respeitando a simplicidade e a grandiosidade do deserto. Cada detalhe foi pensado para integrar-se na paisagem, sem perturbar a sua essência. E é precisamente essa simbiose que torna este lugar tão especial.

Não há nada como assistir ao pôr do sol no qual os tons alaranjados desenham o horizonte. À noite, as estrelas iluminam o céu. É um espetáculo que não consegui fotografar, só contemplar. Uma das atividades disponíveis aqui no Inara Camp é a observação de estrelas e constelações com um telescópio profissional com a ajuda de um especialista.

O silêncio do deserto é profundo, mas nunca vazio. Há algo na vastidão que nos provoca uma introspeção natural. Aqui, o crepitar de uma fogueira torna-se poesia.

O jantar ao ar livre, com sabores locais cuidadosamente preparados, é mais do que uma refeição – é um mergulho na cultura e nas tradições da região.

Tenho de destacar: a tempura de couve-flor, curgete e beringela, com molho de iogurte aromatizado e rabanete fresco; as gambas marinadas com um molho de tomate picante sobre arroz pilaf com cravos, cardamomos e noz-moscada de Zanzibar.

E para terminar, o Crème brûlée aromático, e ainda o bolo de flor de laranjeira com calda da mesma, acompanhado por um creme perfumado com o mesmo aroma, são uma doce despedida.

Existem muitas atividades disponíveis. Para os mais aventureiros, encontram muitas opções de experiências proporcionadas por este local, desde passeios de camelo, passeios de moto 4 ou de buggy, ou passeios de cavalo.

Para quem prefere algo mais contemplativo, há workshops e experiências que convidam a uma ligação mais profunda com a natureza e a cultura local.

O Inara Camp é mais do que um destino; é um estado de espírito. Um lugar onde o ritmo frenético da vida moderna é substituído por uma serenidade que só o deserto pode oferecer. Aqui, o tempo desacelera, a natureza reina e as memórias criadas são tão duradouras quanto a própria paisagem. Uma pausa perfeita, memórias tão duradouras quanto a própria paisagem do deserto de Agafay.

Vou ter saudades, do local e da equipa fantástica que nos recebeu. “O deserto não pode ser contado, tem de ser vivido”, dizem.