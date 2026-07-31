25 anos depois do Big Brother, Marta Cardoso revela detalhes íntimos da relação com Marco Borges

Marta Cardoso e Marco Borges protagonizaram uma das maiores histórias de amor de sempre do Big Brother. O casal conheceu-se na primeira edição do reality show da TVI, há 25 anos, e viveram um romance longe das câmaras durante vários anos. Têm até um filho em comum, mas ao fim de sete anos juntos, decidiram seguir caminhos diferentes.

Agora, em conversa com Flávio Furtado, no podcast The Leite Show, a apresentadora recordou o fim da relação com o pai do filho.

Quase duas décadas depois, a comunicadora confessou que o término foi vivido com tristeza. "Tive, por acaso tive. (…) Primeiro porque nós tínhamos um filho muito pequeno. Depois porque tínhamos uma história incrível. E quando nós temos uma história incrível e somos felizes nela, nós queremos prolongá-la o máximo possível (...) Esquecemos que todas as coisas têm um princípio, um meio e um fim, independentemente do tempo que duram".

Apesar da mágoa inicial, a apresentadora reconhece hoje que a separação acabou por ser a melhor decisão para ambos e também para o filho que têm em comum. "Ao fim de sete anos, nós de facto éramos pessoas muito diferentes. E estarmos juntos já não nos estava a fazer bem. Estava a retrair-nos um ao outro. Eu gostava que tivesse continuado, gostava, mas já não havia condições. Foi melhor para mim, foi melhor para ele e foi melhor para o nosso filho."

As declarações de Marta Cardoso emocionaram os fãs do casal, que durante anos acompanharam a história de amor nascida na televisão e que continua a ser uma das mais recordadas da primeira edição do Big Brother.