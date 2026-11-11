Esta máscara caseira promete uma pele mais firme e sem olheiras: e só precisa de 3 ingredientes que todos têm em casa

Uma receita com ingredientes que quase toda a gente tem em casa está a despertar a curiosidade nas redes sociais. O influencer brasileiro Edson Junior partilhou uma máscara que promete um efeito tensor imediato, uma pele com aspeto mais liso e menos inchaço. Mas será que funciona mesmo?

E se lhe disséssemos que uma máscara facial pode levar apenas clara de ovo, café e papel higiénico? Parece uma combinação improvável, mas é precisamente esta receita caseira que está a chamar a atenção nas redes sociais.

A dica foi partilhada pelo influencer brasileiro Edson Junior, conhecido pelos seus conteúdos de beleza, maquilhagem e cuidados com a pele. Com cerca de 3,5 milhões de seguidores, o criador de conteúdos mostrou, num vídeo bem-disposto, como prepara e aplica a mistura no rosto.

Segundo explica, tem testado a receita há pouco mais de um mês e garante que a pele fica com uma textura mais suave. A promessa é de um efeito tensor, menos oleosidade e uma redução temporária do aspeto inchado do rosto, sobretudo na zona das olheiras.

Mas afinal, o que leva esta máscara e porque é que está a despertar tanta curiosidade?

Três ingredientes e uma receita pouco habitual

A preparação é bastante simples e, segundo a receita divulgada pelo influencer, precisa apenas de três elementos:

Uma clara de ovo;

Uma colher de café em pó;

Papel higiénico ou papel de cozinha limpo.

No vídeo, Edson começa por separar a clara da gema e acrescenta uma pequena quantidade de café em pó. Depois, mistura os dois ingredientes até obter uma preparação homogénea.

A mistura é apresentada como uma máscara para aplicar no rosto previamente limpo, evitando a zona das sobrancelhas e outras áreas com pelos.

É aqui que entra o terceiro ingrediente: o papel. O influencer sugere colocar pequenas tiras sobre a mistura ainda húmida, criando uma espécie de camada que adere à pele. A ideia é deixar secar e, posteriormente, retirar cuidadosamente o papel, começando pelas extremidades.

O resultado que mostra no vídeo é uma máscara que sai como uma película, acompanhada de uma sensação de pele mais esticada. Edson recomenda ainda que a receita não seja utilizada mais de duas vezes por semana.

Pode ver aqui o vídeo do tutorial para fazer a máscara caseira:

O que promete fazer pela pele?

O efeito tensor é um dos principais motivos pelos quais esta receita tem despertado interesse.

De acordo com o influencer, a clara de ovo ajuda a deixar a pele mais esticada, reduz a aparência dos poros e absorve o excesso de oleosidade. Já o café é apontado como um aliado para diminuir o inchaço, especialmente na zona dos olhos, e melhorar o aspeto de cansaço.

O papel, por sua vez, funciona como uma espécie de película que ajuda a máscara a secar e a aderir ao rosto. Há, no entanto, uma diferença importante entre os benefícios atribuídos a estes ingredientes e aquilo que está efetivamente demonstrado pela ciência.

A clara de ovo contém proteínas e outros componentes, mas não existem provas científicas robustas de que a sua aplicação direta no rosto produza um efeito lifting ou feche os poros de forma duradoura.

Também é importante perceber que os poros não abrem e fecham como pequenas portas. A sua aparência pode variar, mas uma máscara caseira não consegue eliminá-los.

Quanto à cafeína, existem estudos sobre a sua utilização em cosméticos, nomeadamente em produtos formulados para a zona do contorno dos olhos. Alguns resultados apontam para melhorias na aparência do inchaço e das olheiras. Contudo, isso não significa que aplicar café em pó misturado com clara de ovo tenha os mesmos efeitos.

Atenção antes de experimentar

Apesar de ser uma receita económica e fácil de preparar, há alguns cuidados que não devem ser ignorados. A aplicação de clara de ovo crua na pele não é isenta de riscos. Pode provocar reações alérgicas ou irritação, sobretudo em pessoas com sensibilidade ao ovo. Existe ainda a possibilidade de contaminação bacteriana associada à manipulação de ovos crus.

Outro aspeto a considerar é a remoção da máscara. Como o papel fica colado à pele depois de secar, puxá-lo pode causar desconforto, irritação e arrancar pequenos pelos. É especialmente importante evitar as sobrancelhas e zonas com pelos faciais, como o próprio influencer alerta.

A Academia Americana de Dermatologia recomenda testar previamente os novos produtos numa pequena área da pele e interromper a utilização perante sinais de ardor, comichão ou irritação. A instituição alerta também para o facto de máscaras inadequadas poderem comprometer a barreira cutânea.

Por isso, uma receita partilhada nas redes sociais não deve ser automaticamente considerada segura ou adequada a todos os tipos de pele.

Afinal, vale a pena experimentar?

A máscara de clara de ovo e café pode parecer uma alternativa tentadora para quem procura truques de beleza económicos e fáceis de fazer em casa. No entanto, as promessas de um efeito tensor, redução de olheiras e poros menos visíveis não estão suficientemente comprovadas para esta combinação específica.

Se o objetivo é cuidar da pele, existem alternativas cosméticas formuladas para diferentes necessidades, com ingredientes como niacinamida, ácido hialurónico e cafeína, cuja utilização depende da concentração e da formulação do produto.

No final, a melhor rotina não tem necessariamente de ser a mais cara ou complicada. Tem, isso sim, de respeitar as necessidades da pele e apostar em cuidados adequados. E, por mais curiosa que seja uma dica viral, convém lembrar: nem tudo o que funciona num vídeo é necessariamente uma boa ideia para o nosso rosto.