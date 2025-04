«Cria um verdadeiro cabelo de sonho» É agora que vai experimentar esta máscara japonesa viral?

Este artigo pode conter links afiliados*

É uma daquelas máscaras que aparece por todo o lado no TikTok — vídeos com milhões de visualizações, resultados instantâneos e comentários que se repetem: “vale mesmo a pena”. A marca é japonesa, chama-se Shiseido, e tornou-se viral por transformar cabelos secos e baços em fios brilhantes, leves e macios. Agora, está com desconto na Amazon — e há quem diga que basta uma única aplicação para notar a diferença.

Um cabelo leve, macio e com brilho

Formulada com geleia real EX, a máscara da Shiseido promete hidratar e nutrir profundamente, sendo especialmente indicada para cabelos finos. Usa-se depois do champô, com uma aplicação simples: massajar no comprimento e nas pontas, deixar atuar uns minutos e enxaguar. Pode ser usada uma ou duas vezes por semana.

Quem já experimentou confirma o impacto. “Usei já duas vezes… o interessante é deixar agir por 10 minutos e depois enxaguar. Excelente produto, com cheiro e resultado maravilhosos!” Outra utilizadora diz que “deixa o cabelo super macio, brilhante e fácil de pentear”.

Adquira a máscara capilar aqui

Resultado de salão, sem sair de casa

A textura da máscara é leve, fácil de espalhar e não deixa o cabelo pesado. Apesar de ter um aroma suave e quase neutro, o resultado é digno de destaque: “A máscara cria um verdadeiro cabelo de sonho. Muito macio, brilhante e suave.” Também há quem elogie a durabilidade do produto: “Tem um cheiro delicioso, não deixa o cabelo oleoso e rende muito”, o que significa que o pote de 230g pode durar várias semanas, mesmo com uso regular.

Um toque japonês de cuidado e sofisticação

Há qualquer coisa nos produtos de beleza japoneses que nos faz sentir que estamos a cuidar de nós com mais atenção, mais detalhe. Esta máscara é um bom exemplo disso: tem uma fórmula simples, eficaz e resultados que não enganam. Um pequeno luxo ao alcance de quem quer dar ao cabelo um brilho novo — e perceber, de uma vez por todas, porque é que se tornou tão famosa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.