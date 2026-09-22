Mais do que alongar, esta máscara promete (e cumpre) separar cada pestana sem grumos

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A Lash Sensational Sky High, da Maybelline New York, é uma das máscaras de pestanas mais populares da Amazon, e não é por acaso: também na redação já a testámos e a sensação é unânime, as pestanas não ficam coladas. Atualmente é a máscara mais vendida na categoria, com mais de 7 mil compras só no último mês e uma classificação média de 4,2 estrelas em mais de 36.800 avaliações.

Grande parte do sucesso reside no aplicador em silicone, flexível e cuidadosamente desenhado para acompanhar a linha natural das pestanas. A escova permite trabalhar desde a raiz até às pontas, alcançando até os fios mais curtos e finos, o que resulta numa aplicação uniforme e controlada. Uma utilizadora resume a experiência com o aplicador de forma simples: "tão fácil de usar, e um preto tão bonito".

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A separação é o que mais se destaca

Apesar de a marca prometer sobretudo comprimento, é a separação das pestanas que reúne mais consenso entre quem já testou esta máscara. Uma utilizadora descreve-a como excelente, referindo que separa e levanta as pestanas sem sair ao longo do dia. Outra vai mais longe e é honesta quanto às expectativas: não sentiu que desse um comprimento significativo, mas destaca a forma como separa bem os fios, algo que já lhe bastou para querer voltar a comprar.

Também há quem confirme esse efeito mesmo em pestanas mais difíceis de disciplinar. Uma compradora com pestanas encaracoladas conta que o aplicador separa bem os fios e cobre-os em todo o comprimento, e que, com duas camadas, o resultado fica perfeito. Outra utilizadora resume a experiência de forma simples: a escova não faz grumos, separa bem as pestanas e, na sua opinião, ainda as deixa com um aspeto mais comprido e espesso.

Resistente ao longo do dia, mas fácil de remover

Os resultados confirmam-se ao longo do dia: a máscara mantém-se intacta, não se desfaz, e pode ser aplicada em várias camadas para intensificar o efeito sem comprometer a leveza. É igualmente valorizada pela forma como respeita as pestanas naturais, não provocando queda na remoção e dispensando o uso de modelador. Apesar da boa resistência, sai facilmente com água micelar ou removedor de maquilhagem comum, algo que várias utilizadoras confirmam.

Com um preço claramente abaixo do habitual no segmento, a Lash Sensational Sky High continua a afirmar-se como uma escolha informada para quem procura sobretudo definição e separação, mais do que comprimento exagerado.

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