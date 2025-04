Revitaliza a pele e combate a oleosidade: 3 receitas de máscaras faciais para uma pele hidratante

Os cuidados com a pele são essenciais para manter a nossa pela saudável e com brilho. No entanto, muitos dos tratamentos disponíveis no mercado podem ser mais caros.

No entanto, é possível criar máscaras faciais caseiras com ingredientes naturais e económicos, garantindo hidratação, luminosidade e equilíbrio para diferentes tipos de pele.

O site Metro indica três máscaras diferentes: para combater a secura, controlar a oleosidade ou revitalizar a pele cansada. São hidratantes simples e que podem ser preparadas com produtos facilmente encontrados na cozinha.

Máscara de abacate e tomate para pele seca

A pele seca necessita de hidratação e nutrição extra. Para um cuidado intensivo, esta máscara combina ingredientes ricos em vitaminas essenciais:

½ abacate maduro

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de sumo de tomate

Depois de esmagar bem o abacate, misture os sumos de limão e tomate até obter uma pasta homogénea. Aplique no rosto e pescoço, deixando atuar durante 25 minutos. Enxague com água abundante e seque com uma toalha limpa. Como esta mistura contém ingredientes cítricos, recomenda-se evitar a exposição solar nas horas seguintes.

Máscara de leite, laranja e mel para revitalizar a pele

Quando a pele apresenta sinais de fadiga, uma máscara nutritiva pode ser a solução ideal. Esta combinação traz luminosidade e frescura ao rosto, graças à presença da vitamina C e de antioxidantes naturais.

3 colheres de sopa de leite (45 ml)

2 colheres de sopa de sumo de laranja (30 ml)

1 colher de sopa de mel (15 g)

Misture todos os ingredientes até obter uma textura uniforme e aplique no rosto à noite, no máximo duas vezes por semana. Após 20 minutos, enxague com água morna. O resultado é uma pele mais tonificada e revitalizada.

Máscara de aveia e limão para peles oleosas

A pele oleosa requer cuidados específicos para controlar o brilho e prevenir o aparecimento de impurezas. Esta máscara combina ingredientes que ajudam a equilibrar a produção de oleosidade e a desobstruir os poros.

2 colheres de sopa de flocos de aveia

2 colheres de sopa de iogurte natural

2 colheres de sopa de sumo de limão

Misture bem os ingredientes e aplique com movimentos circulares suaves. Deixe atuar por 15 minutos e remova com água abundante. Para um cuidado completo, finalize com um creme hidratante adequado ao tipo de pele.