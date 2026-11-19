Massa com carne picada! Uma receita fácil de preparar, com poucos ingredientes e perfeita para aqueles dias em que queres uma refeição completa sem passar demasiado tempo na cozinha.
Ingredientes
Azeite q.b.
1 cebola cortada em meias-luas
300 g de carne picada de peru ou frango
Sal e pimenta q.b.
125 ml de polpa de tomate
200 g de massa Espirais com Proteína
Água quente q.b.
Manjericão fresco picado
Preparação
1. Numa frigideira, coloca um fio de azeite, a cebola e a carne picada. Tempera com sal e pimenta e deixa cozinhar até a carne ficar bem dourada.
2. Adiciona a polpa de tomate e a massa. Envolve bem, cobre os ingredientes com água quente e deixa cozinhar até a massa ficar no ponto, mexendo ocasionalmente.
3. Finaliza com manjericão fresco picado ou outra erva aromática a gosto.
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