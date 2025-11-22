Massa com dois queijos e tomilho: o prato cremoso que todos adoram

Esta massa com dois tipos de queijo pode ser servida como acompanhamento ou como prato principal. É uma refeição deliciosa e cremosa.
Ingredientes:
- 800 ml de água
- 300 g de massa tipo cotovelos
- Sal q.b.
- 150 g de queijo creme
- 2 colheres de sopa de tomilho fresco picado
- 200 g de queijo ralado
Preparação:
- Comece por cozer a massa em água temperada com sal. Deixe evaporar praticamente toda a água.
- Junte o queijo creme, o tomilho e 150 g do queijo ralado. Envolva bem todos os ingredientes até obter uma mistura cremosa.
- Transfira a massa para um tabuleiro de ir ao forno e polvilhe com os restantes 50 g de queijo ralado.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante 15 minutos, ou até o queijo gratinar e ficar ligeiramente dourado.