Massa com dois queijos e tomilho: o prato cremoso que todos adoram

Com apenas seis ingredientes e 30 minutos do seu tempo, pode preparar esta deliciosa massa ao forno com queijo que vai agradar dos mais pequenos aos mais crescidos.

Esta massa com dois tipos de queijo pode ser servida como acompanhamento ou como prato principal. É uma refeição deliciosa e cremosa.

Ingredientes:

  • 800 ml de água
  • 300 g de massa tipo cotovelos
  • Sal q.b.
  • 150 g de queijo creme
  • 2 colheres de sopa de tomilho fresco picado
  • 200 g de queijo ralado

Preparação:

  1. Comece por cozer a massa em água temperada com sal. Deixe evaporar praticamente toda a água.
  2. Junte o queijo creme, o tomilho e 150 g do queijo ralado. Envolva bem todos os ingredientes até obter uma mistura cremosa.
  3. Transfira a massa para um tabuleiro de ir ao forno e polvilhe com os restantes 50 g de queijo ralado.
  4. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante 15 minutos, ou até o queijo gratinar e ficar ligeiramente dourado.
