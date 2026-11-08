Vai receber família ou amigos? Esta massa de atum gratinada é a "receita do desenrasca" perfeita e vai conquistar todos os paladares

Esta massa com atum e brócolos, envolvida em molho bechamel e com uma irresistível cobertura crocante de pão ralado, é uma excelente opção para toda a família.
Ingredientes
200 g de massa espirais
200 g de brócolos
3 latas de atum ao natural
4 c. de sopa de queijo ralado
200 ml de molho bechamel
Pão ralado q.b.
Sal q.b.
Preparação
1. Começa por cozer a massa em água temperada com sal, seguindo as instruções da embalagem.
2. Num pirex, coloca os brócolos cortados em pequenos floretes, a massa cozida, o atum escorrido e o queijo ralado. Tempera com sal e envolve tudo muito bem.
3. Distribui o molho bechamel por cima e polvilha generosamente com pão ralado.
4. Leva ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 25 minutos, até ficar douradinho e com uma cobertura bem crocante.
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