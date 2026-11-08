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Massa de Atum
Massa de Atum | Foto: Fábio Belo

Vai receber família ou amigos? Esta massa de atum gratinada é a "receita do desenrasca" perfeita e vai conquistar todos os paladares

Fábio Belo
Hoje às 15:36

Aprenda a fazer uma massa gratinada com atum e brócolos, envolta em molho bechamel e com cobertura crocante de pão ralado

Esta massa com atum e brócolos, envolvida em molho bechamel e com uma irresistível cobertura crocante de pão ralado, é uma excelente opção para toda a família.

Ingredientes

  • 200 g de massa espirais

  • 200 g de brócolos

  • 3 latas de atum ao natural

  • 4 c. de sopa de queijo ralado

  • 200 ml de molho bechamel

  • Pão ralado q.b.

  • Sal q.b.

Preparação

1. Começa por cozer a massa em água temperada com sal, seguindo as instruções da embalagem.

2. Num pirex, coloca os brócolos cortados em pequenos floretes, a massa cozida, o atum escorrido e o queijo ralado. Tempera com sal e envolve tudo muito bem.

3. Distribui o molho bechamel por cima e polvilha generosamente com pão ralado.

4. Leva ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 25 minutos, até ficar douradinho e com uma cobertura bem crocante.

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