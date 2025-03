Massa gratinada com alheira: uma maravilha à mesa pronta em apenas 30 minutos

​​​​​​Experimente esta deliciosa receita de massa gratinada com alheira, um prato que combina o sabor fumado da alheira tradicional com o conforto da massa e o toque cremoso do queijo gratinado. Fácil e rápida de preparar, é perfeita para um almoço de família aos domingos ou para resolver um jantar durante a semana quando o tempo escasseia.

Ingredientes:

Azeite q.b.

1 cebola média

3 dentes de alho

1 alheira tradicional

250 g de polpa de tomate

250 g de massa cotovelos

8 fatias de queijo para gratinar

Preparação

1. Comece por fazer um refogado com o azeite, a cebola picada e os alhos picados. Junte uma alheira em pedaço, e deixe cozinhar um pouco.

2. De seguida adicione a polpa de tomate, e envolva bem os ingredientes.

3. Numa taça junte a massa e o preparado de tomate e alheira. Envolva os ingredientes.

4. Num pirex comece por colocar uma camada de massa. Sobre a massa disponha quatro fatias de queijo, e outra camada de massa. Finalize com o queijo restante.

5. Leve ao forno, a 180º, durante 20 minutos.