Receita fácil de massa gratinada com brócolos que deixa todos a pedir mais

A massa gratinada com brócolos é uma opção prática e nutritiva para o dia a dia. A combinação dos vegetais com o bacon e o fiambre dá um sabor equilibrado, enquanto o queijo derretido no forno cria uma crosta dourada e irresistível. Um prato de conforto que agrada a toda a família.
Ingredientes
- 200 g de brócolos
- 200 g de massa cozida
- 80 g de fiambre
- 100 g de bacon em cubos
- 150 g de queijo ralado
- 2 c. sopa de azeite
- 25 g de tomilho fresco picado
Preparação
- Numa taça, junte os brócolos, a massa, o fiambre, o bacon, o queijo ralado, o azeite e o tomilho. Envolva bem.
- Coloque a mistura num pirex e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, durante 45 minutos.
Uma receita prática que combina sabor e textura numa refeição de forno. Ideal para dias em que apetece algo reconfortante e fácil de preparar.