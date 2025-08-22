Receita fácil de massa gratinada com brócolos que deixa todos a pedir mais

Fofos, aromáticos e viciantes: a receita destes rolos é uma perdição

A massa gratinada com brócolos é uma opção prática e nutritiva para o dia a dia. A combinação dos vegetais com o bacon e o fiambre dá um sabor equilibrado, enquanto o queijo derretido no forno cria uma crosta dourada e irresistível. Um prato de conforto que agrada a toda a família.

Ingredientes

200 g de brócolos

200 g de massa cozida

80 g de fiambre

100 g de bacon em cubos

150 g de queijo ralado

2 c. sopa de azeite

25 g de tomilho fresco picado

Preparação

Numa taça, junte os brócolos, a massa, o fiambre, o bacon, o queijo ralado, o azeite e o tomilho. Envolva bem. Coloque a mistura num pirex e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, durante 45 minutos.



Uma receita prática que combina sabor e textura numa refeição de forno. Ideal para dias em que apetece algo reconfortante e fácil de preparar.