Facebook Instagram
Receitas

Receita fácil de massa gratinada com brócolos que deixa todos a pedir mais

Uma refeição de forno simples, saborosa e reconfortante

Fábio Belo
Há 3h e 28min
Fofos, aromáticos e viciantes: a receita destes rolos é uma perdição

A massa gratinada com brócolos é uma opção prática e nutritiva para o dia a dia. A combinação dos vegetais com o bacon e o fiambre dá um sabor equilibrado, enquanto o queijo derretido no forno cria uma crosta dourada e irresistível. Um prato de conforto que agrada a toda a família.

Ingredientes

  • 200 g de brócolos
  • 200 g de massa cozida
  • 80 g de fiambre
  • 100 g de bacon em cubos
  • 150 g de queijo ralado
  • 2 c. sopa de azeite
  • 25 g de tomilho fresco picado

Preparação

  1. Numa taça, junte os brócolos, a massa, o fiambre, o bacon, o queijo ralado, o azeite e o tomilho. Envolva bem.
  2. Coloque a mistura num pirex e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, durante 45 minutos.
     

Uma receita prática que combina sabor e textura numa refeição de forno. Ideal para dias em que apetece algo reconfortante e fácil de preparar.

RELACIONADOS
Fofos, aromáticos e viciantes: a receita destes rolos é uma perdição
Este banana bread não leva açúcar nem manteiga. E fica delicioso
Esta tarte de frango, brócolos e queijo de cabra é perfeita para um almoço rápido
Temos 30 ideias de receitas para jantar: fáceis, baratas e rápidas de fazer
Mais Vistos
00:04:05
Big Brother
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
tvi
00:02:22
Big Brother
Nova investida! Catarina Miranda volta a tentar beijar Afonso: e a reação foi surpreendente
tvi
00:00:59
Big Brother
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»
tvi
00:04:04
Big Brother
Miranda desespera por Afonso: «Estou farta de fingir coisas, quero beijar-te»
tvi
Destaques IOL
Nómada digital
“Em Portugal só trabalho 20 horas por semana”: a história de uma americana que vive em Lisboa
Luz para substituir triângulo
Espanha acaba com os triângulos por serem perigosos. Condutores passam a ser obrigados a ter isto
Como cozer feijão
O feijão cai-lhe mal? Cozer com este método acaba com o problema
Casca do figo faz bem
Ainda abre os figos para comer só o interior e deita fora a casca? Está a fazer um disparate
Mais Lidas
Teresa Caeiro
O linchamento - não conseguido - de Miguel Sousa Tavares
cnn
Emily Long
Tragédia em família: mulher mata marido e dois filhos antes de se suicidar
Sporting
Ioannidis volta ao radar do Sporting e custa cerca de 22 milhões de euros
maisfutebol
Inglaterra
OFICIAL: Rúben Dias renova com o Man. City até 2029
maisfutebol
Aeroporto de Lisboa
"Qualquer dia morre alguém": falsos táxis criam alarme no aeroporto de Lisboa e levam ANA a pedir reforço de meios policiais
cnn
Piscina das Marés
Arquiteto italiano descreve piscina portuguesa como a mais bonita do mundo
versa