Sal sem medo e um detalhe que deve sempre reparar no rótulo: os truques para cozer massa como uma avó italiana

Todos sonhamos com aquela massa perfeita que encontramos em Itália, mas reproduzi-la em casa parece impossível. Francisca, da conta @franciscafeiteira, partilha os segredos que aprendeu com o marido, Konstantin, italiano de gema, para que cada prato de massa fique saboroso e com a textura ideal.
Dicas para cozinhar a massa perfeita:
- Cozinhar em água salgada.Adicione sal suficiente à água, como se fosse água do mar. Este gesto garante que a massa absorva sabor desde o início da cozedura.
- Escolher massas de molde de bronze. Massas italianas de qualidade, como as feitas em moldes de bronze, têm uma textura ligeiramente rugosa que ajuda o molho a aderir, tornando cada garfada mais saborosa.
- Reservar água da cozedura.Guarde uma chávena da água em que a massa foi cozida. Esta água ajuda a tornar o molho mais cremoso ao final do prato.
- Cozinhar al dente e terminar no molho. A massa deve ter alguma resistência ao morder. Se o pacote indicar 8 minutos, cozinhe durante 6 ou 7 minutos e termine a cozedura no molho.
Dica extra:
Uma panela suficientemente grande ajuda a massa a cozinhar uniformemente. Konstantin insiste sempre em usar bastante água, mesmo que para dois apenas, para que cada fio fique solto e perfeitamente cozido.
Veja o vídeo aqui: