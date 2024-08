Não escorra a água de cozer a massa para o lava-loiça. Isto é o que deve fazer

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

Na hora de preparar mais uma refeição, muitas vezes agarramos na massa por ser um acompanhamento simples de se preparar e muito versátil. Em poucos minutos fica pronto e acompanha bem com carne, peixe ou uma proteína vegetal. A questão agora é o que faz com a água da cozedura? É que parece que muitos de nós estamos a cometer um erro quase imperdoável.

Quando a massa fica pronta, muita gente pega no escorredor e atira pelo cano abaixo a água da cozedura. No mundo da culinária, isto é impensável. É que de acordo com o site Bon Appétit, citado pelo Dagens, esta água cheia de amido – conhecida como “ouro líquido” – deve ser guardada para ser usada mais tarde.

Um ingrediente perfeito para dar sabor

Parece que a água da cozedura da massa é um ingrediente perfeito para dar sabor aos mais variados molhos. Mas não é só este o “superpoder” desta água. Por vir cheia de amido da massa, esta água dá uma textura sedosa aos molhos, evitando a criação de sedimentos.

Além disso, especialistas recomendam usar a água de cozer massa para engrossas os molhos em vez de utilizar farinha, natas ou outros ingredientes.

De acordo com o Dagens, é essencial ter cuidado para não acrescentar muita água, já que o excesso pode arruinar o prato. Por isso, o ideal é ir testando para perceber qual é a quantidade perfeita.

