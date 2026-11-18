Se procura uma refeição prática, saborosa e equilibrada para o dia a dia, esta receita de massinha de camarão com legumes é uma excelente opção. Fácil de preparar e cheia de cor, combina o sabor delicado do camarão com a frescura dos legumes e a textura reconfortante da massa.
Partilhada pela nutricionista Ana Cláudia Fernandes, esta receita é ideal para quem quer variar as refeições, incluir mais legumes na alimentação e preparar um prato delicioso sem passar demasiado tempo na cozinha.
Com ingredientes simples e de fácil acesso, esta massinha de camarão é perfeita para um almoço ou jantar durante a semana.
Massinha de camarão com legumes: uma receita simples e nutritiva
A combinação de camarão, curgete, cenoura e tomate cherry resulta num prato colorido e cheio de sabor. O toque de limão acrescenta frescura, enquanto o alho em pó e a pimenta realçam os diferentes ingredientes.
Além de ser uma receita fácil de preparar, permite aproveitar camarão congelado, tornando-se ainda mais prática para aqueles dias em que precisamos de improvisar uma refeição.
Outro ponto positivo é a possibilidade de adaptar os legumes e os temperos de acordo com as preferências pessoais e os ingredientes disponíveis em casa.
Ingredientes para a massinha de camarão com legumes
Para preparar esta receita, vai precisar dos seguintes ingredientes:
1 cebola pequena cortada em rodelas finas;
1 curgete média cortada em palitos;
2 cenouras pequenas cortadas em palitos;
8 a 10 tomates cherry cortados em pedaços;
250 a 300 g de miolo de camarão (pode utilizar congelado);
sumo de ½ limão;
100 a 120 g de massa bagos (peso em cru);
queijo parmesão ralado (opcional);
um fio de azeite.
Como fazer massinha de camarão com legumes passo a passo
A preparação desta receita é muito simples e não exige grandes conhecimentos de cozinha. Siga os passos:
1. Prepare os legumes
Comece por cortar a cebola em rodelas finas, a curgete e as cenouras em palitos e os tomates cherry em pequenos pedaços.
2. Salteie os legumes
Coloque um fio de azeite numa frigideira larga ou num wok. Adicione a cebola, a curgete e a cenoura. Tempere com sal, pimenta e alho em pó.
Junte os tomates cherry, misture todos os ingredientes e acrescente o sumo de meio limão.
3. Adicione o camarão
Junte o miolo de camarão à mistura de legumes. Pode utilizar camarão congelado, tal como fez a nutricionista Ana Cláudia Fernandes.
Deixe cozinhar até o camarão estar completamente cozinhado, mexendo ocasionalmente para envolver todos os ingredientes.
4. Coza a massa
Entretanto, coloque a massa bagos a cozer num tacho com água e sal, seguindo o tempo de cozedura indicado na embalagem.
5. Envolva a massa com os legumes e o camarão
Quando a massa estiver praticamente cozida, escorra-a parcialmente, reservando um pouco da água da cozedura.
Adicione a massa à frigideira com os legumes e o camarão. Junte um pouco da água reservada e envolva bem.
Deixe cozinhar durante mais alguns instantes, até a massa terminar de cozer e absorver os sabores dos restantes ingredientes.
6. Finalize e sirva
Retifique os temperos, se necessário, e acrescente um pouco de queijo parmesão ralado, se gostar.
Sirva ainda quente e desfrute desta deliciosa massinha de camarão com legumes!
Dicas para preparar uma massinha de camarão ainda mais saborosa
Para tirar o melhor partido desta receita, tenha em conta algumas sugestões:
Utilize camarão congelado: é uma alternativa prática e permite ter sempre este ingrediente disponível no congelador. Respeite os cuidados de conservação e garanta que fica completamente cozinhado.
Não desperdice a água da massa: reservar um pouco da água da cozedura ajuda a envolver melhor os ingredientes e a criar uma textura mais cremosa.
Corte os legumes de forma semelhante: assim, cozinham de forma mais uniforme e mantêm uma textura agradável.
Aposte no limão: o sumo de limão confere frescura ao prato e combina particularmente bem com o camarão.
Adapte os legumes: pode variar os legumes utilizados de acordo com a época do ano e com aquilo que tem disponível em casa.
Use o parmesão a gosto: é opcional, mas acrescenta um toque final de sabor.
Perguntas frequentes sobre a massinha de camarão com legumes
Posso utilizar camarão congelado nesta receita?
Sim! Pode utilizar miolo de camarão congelado, tal como indicado na receita original da nutricionista Ana Cláudia Fernandes. É uma solução prática e conveniente. Garanta apenas que o camarão fica completamente cozinhado antes de servir.
Que tipo de massa devo utilizar?
A receita original utiliza massa bagos, pesada em cru. No entanto, pode adaptar a preparação e utilizar outro formato de massa da sua preferência, ajustando o tempo de cozedura.
Posso substituir os legumes da receita?
Sim. A curgete, a cenoura e o tomate cherry podem ser substituídos ou complementados por outros legumes, de acordo com os seus gostos e disponibilidade.
O queijo parmesão é obrigatório?
Não. O parmesão é um ingrediente opcional, utilizado apenas para finalizar o prato. Pode simplesmente omiti-lo se preferir.
Esta receita é indicada para almoço ou jantar?
Pode ser preparada tanto para o almoço como para o jantar. É uma opção versátil para incluir na organização das refeições semanais.