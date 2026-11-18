Se procura uma refeição prática, saborosa e equilibrada para o dia a dia, esta receita de massinha de camarão com legumes é uma excelente opção. Fácil de preparar e cheia de cor, combina o sabor delicado do camarão com a frescura dos legumes e a textura reconfortante da massa.

Partilhada pela nutricionista Ana Cláudia Fernandes, esta receita é ideal para quem quer variar as refeições, incluir mais legumes na alimentação e preparar um prato delicioso sem passar demasiado tempo na cozinha.

Com ingredientes simples e de fácil acesso, esta massinha de camarão é perfeita para um almoço ou jantar durante a semana.

Massinha de camarão com legumes: uma receita simples e nutritiva

A combinação de camarão, curgete, cenoura e tomate cherry resulta num prato colorido e cheio de sabor. O toque de limão acrescenta frescura, enquanto o alho em pó e a pimenta realçam os diferentes ingredientes.

Além de ser uma receita fácil de preparar, permite aproveitar camarão congelado, tornando-se ainda mais prática para aqueles dias em que precisamos de improvisar uma refeição.

Outro ponto positivo é a possibilidade de adaptar os legumes e os temperos de acordo com as preferências pessoais e os ingredientes disponíveis em casa.

Ingredientes para a massinha de camarão com legumes

Para preparar esta receita, vai precisar dos seguintes ingredientes:

1 cebola pequena cortada em rodelas finas;

1 curgete média cortada em palitos;

2 cenouras pequenas cortadas em palitos;

8 a 10 tomates cherry cortados em pedaços;

250 a 300 g de miolo de camarão (pode utilizar congelado);

sumo de ½ limão;

100 a 120 g de massa bagos (peso em cru);

queijo parmesão ralado (opcional);

um fio de azeite.

Como fazer massinha de camarão com legumes passo a passo

A preparação desta receita é muito simples e não exige grandes conhecimentos de cozinha. Siga os passos:

1. Prepare os legumes

Comece por cortar a cebola em rodelas finas, a curgete e as cenouras em palitos e os tomates cherry em pequenos pedaços.

2. Salteie os legumes

Coloque um fio de azeite numa frigideira larga ou num wok. Adicione a cebola, a curgete e a cenoura. Tempere com sal, pimenta e alho em pó.

Junte os tomates cherry, misture todos os ingredientes e acrescente o sumo de meio limão.

3. Adicione o camarão

Junte o miolo de camarão à mistura de legumes. Pode utilizar camarão congelado, tal como fez a nutricionista Ana Cláudia Fernandes.

Deixe cozinhar até o camarão estar completamente cozinhado, mexendo ocasionalmente para envolver todos os ingredientes.

4. Coza a massa

Entretanto, coloque a massa bagos a cozer num tacho com água e sal, seguindo o tempo de cozedura indicado na embalagem.

5. Envolva a massa com os legumes e o camarão

Quando a massa estiver praticamente cozida, escorra-a parcialmente, reservando um pouco da água da cozedura.

Adicione a massa à frigideira com os legumes e o camarão. Junte um pouco da água reservada e envolva bem.

Deixe cozinhar durante mais alguns instantes, até a massa terminar de cozer e absorver os sabores dos restantes ingredientes.

6. Finalize e sirva

Retifique os temperos, se necessário, e acrescente um pouco de queijo parmesão ralado, se gostar.

Sirva ainda quente e desfrute desta deliciosa massinha de camarão com legumes!

Dicas para preparar uma massinha de camarão ainda mais saborosa

Para tirar o melhor partido desta receita, tenha em conta algumas sugestões:

Utilize camarão congelado: é uma alternativa prática e permite ter sempre este ingrediente disponível no congelador. Respeite os cuidados de conservação e garanta que fica completamente cozinhado.

Não desperdice a água da massa: reservar um pouco da água da cozedura ajuda a envolver melhor os ingredientes e a criar uma textura mais cremosa.

Corte os legumes de forma semelhante: assim, cozinham de forma mais uniforme e mantêm uma textura agradável.

Aposte no limão: o sumo de limão confere frescura ao prato e combina particularmente bem com o camarão.

Adapte os legumes: pode variar os legumes utilizados de acordo com a época do ano e com aquilo que tem disponível em casa.

Use o parmesão a gosto: é opcional, mas acrescenta um toque final de sabor.

Perguntas frequentes sobre a massinha de camarão com legumes

Posso utilizar camarão congelado nesta receita?

Sim! Pode utilizar miolo de camarão congelado, tal como indicado na receita original da nutricionista Ana Cláudia Fernandes. É uma solução prática e conveniente. Garanta apenas que o camarão fica completamente cozinhado antes de servir.

Que tipo de massa devo utilizar?

A receita original utiliza massa bagos, pesada em cru. No entanto, pode adaptar a preparação e utilizar outro formato de massa da sua preferência, ajustando o tempo de cozedura.

Posso substituir os legumes da receita?

Sim. A curgete, a cenoura e o tomate cherry podem ser substituídos ou complementados por outros legumes, de acordo com os seus gostos e disponibilidade.

O queijo parmesão é obrigatório?

Não. O parmesão é um ingrediente opcional, utilizado apenas para finalizar o prato. Pode simplesmente omiti-lo se preferir.

Esta receita é indicada para almoço ou jantar?

Pode ser preparada tanto para o almoço como para o jantar. É uma opção versátil para incluir na organização das refeições semanais.