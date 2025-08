Massa perfeita: as 6 regras de ouro para seguir à risca

Há quem ache que fazer massa é a coisa mais fácil do mundo — água a ferver, um pouco de sal e pronto. Mas quem já serviu um prato com a massa colada, mole ou quebrada sabe que o processo é mais sensível do que parece. Segundo o site Petite Chef, alguns cuidados fazem toda a diferença e ajudam a garantir uma massa sempre no ponto, como manda a tradição italiana. Aqui ficam as seis regras a seguir à risca.

1. Mais água, menos problemas

Um dos erros mais comuns é usar pouca água. A massa precisa de espaço para se mover e libertar o amido sem ficar colada. Quando há pouca água, o amido concentra-se e torna tudo mais pegajoso.

Regra prática: cerca de 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. Usar um tacho pequeno, além de atrasar a fervura, aumenta a probabilidade da massa se juntar. Mais vale exagerar na água do que arriscar um prato colado.

2. Mexer desde o primeiro minuto

Este passo é fácil de esquecer, mas essencial. Logo nos primeiros segundos, a massa começa a libertar amido — e se não for mexida, começa a colar.

Dica: mexer assim que a massa entra na água, e depois a cada minuto ou dois. No caso de massas longas, como esparguete ou linguine, vale a pena usar pinças ou um garfo grande para separar e mergulhar bem os fios.

3. O azeite é mito

Há quem jure que umas gotas de azeite na água evitam que a massa cole. Mas, na verdade, esse truque não funciona e pode até atrapalhar.

Porquê evitar:

– O azeite flutua e não entra em contacto direto com a massa.

– Pode formar uma camada que impede o molho de se agarrar depois.

Se for para uma salada fria, pode-se adicionar um fio de azeite depois de escorrer, mas nunca durante a cozedura.

4. Escolher bem o tacho

O tacho não é apenas um detalhe. O tamanho e o material influenciam a textura final. O ideal é que seja alto, largo e com boa distribuição de calor.

O ideal:

– Tachos altos e espaçosos para massas curtas ou longas.

– Base grossa, que mantém o calor estável.

– Largura suficiente para evitar que massas como tagliatelle se partam.

Tachos antiaderentes ou com fundo difusor são ideais para cozeduras mais suaves e homogéneas.

Cuidar dos detalhes ao cozer massa transforma uma refeição comum num verdadeiro prazer à mesa. Desde a escolha do tacho até ao gesto de mexer no momento certo, são passos fáceis de adotar e que garantem sempre uma textura perfeita. Com estas regras, o prato mais clássico da cozinha ganha o destaque que merece — com sabor, consistência e aquele toque caseiro que nunca falha.