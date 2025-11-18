Massa mais amarela ou esbranquiçada? Saiba como escolher a melhor

Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo

Com tantos tipos de massa disponíveis no mercado, escolher a opção certa pode ser um desafio. Nem todas as massas são iguais, e as diferenças vão muito além do formato. A página alemã Eataly Muenchen partilha técnicas fundamentais para distinguir massa de alta qualidade através de características simples, mas que dizem tudo sobre a forma como são produzidas.

A cor da massa conta toda a história do seu processamento. Uma massa que apresenta um amarelo intenso e brilhante passou por um processo de secagem demasiado rápido, o que compromete a qualidade final. Procure sempre uma cor amarela clara, natural e ligeiramente mate, nunca um tom brilhante ou artificial.

A secagem lenta é essencial porque preserva a cor natural do trigo, tornando a massa mais fácil de digerir. Este processo cuidadoso mantém as propriedades nutricionais intactas e resulta numa massa que permanece "al dente" durante a cozedura, sem se desfazer.

Uma massa de alta qualidade apresenta uma superfície ligeiramente rugosa e porosa. Esta rugosidade não é um defeito, é precisamente esta textura que permite ao molho aderir na perfeição, envolvendo cada peça de massa de forma uniforme e saborosa.

A produção artesanal com secagem lenta a baixas temperaturas faz toda a diferença. Este método preserva o sabor autêntico do grão e mantém os valores nutricionais elevados. Enquanto as massas industriais podem secar em apenas algumas horas a temperaturas muito elevadas, as massas artesanais levam dias a secar em condições controladas.