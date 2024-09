A massa é saudável? Se a comer da forma correta, sim

Quando começamos uma nova dieta para perder peso, os hidratos de carbono são das primeiras coisas a serem cortadas. A massa deixa de marcar presença no prato e, em vez dela, aumenta-se a quantidade de legumes e escolhe-se fontes de proteína magra. Mas será mesmo necessário abolir a massa para perder peso?

De acordo com o site The Telegraph, é preciso analisar vários fatores para podermos perceber qual é o papel da massa na dieta e na nossa alimentação diária. Se por um lado há estudos que mostram que no caso de mulheres na menopausa, trocar pão branco e batatas fritas por massa está associado a menor risco de ter um enfarte, por outro, há também uma investigação que mostra que quem come muitos hidratos de carbono tem maior risco de sofrer doenças cardíacas.

E em relação ao aporte calórico? Lucy Miller, uma terapeuta nutricional que falou ao The Telegraph, indica que 100 gramas de massa cozinhada tem cerca de 250 calorias, enquanto 140 gramas de arroz branco tem 180. Mas, atenção, o impacto da comida no nosso organismo vai muito além de calorias.

A massa é um alimento pouco processado, muitas vezes produzida com trigo duro. Este tem vários nutrientes-chave para o nosso organismo que ajudam a proteger as células, construir ossos, dar energia, auxiliar a função do sistema nervoso, entre outros benefícios.

Massa branca ou massa integral: o que escolher

A massa não é toda igual. A massa branca e a massa integral levam ambas trigo, mas na primeira são retirados o farelo e o gérmen e na segunda não, sendo assim nutricionalmente mais rica.

A massa integral tem três vezes e meia mais fibras do que a versão branca e acaba por ser melhor para a saúde do coração e para o intestino. Além disso, promove uma sensação de saciedade mais duradoura.

Para quem não gosta de massa integral, a sugestão é experimentar versões de lentilhas, arroz integral ou até de ervilhas que acabam por ter mais nutrientes do que a massa branca.

Devemos então comer massa?

Se ainda tem dúvidas se deve ou não comer massa, a resposta é muito simples: sim. Só é importante ter em atenção quantidades e acompanhamentos.

A nutricionista Emily Leeming, em declarações ao The Telegraph, recomendou seguir as seguintes proporções na hora de preparar a refeição: um quarto do prato com massa, outro quarto com proteína e a metade que sobra com vegetais.