Lembra-se do menino do massacre de Dili que fez chorar Portugal? Veja como está hoje

“Amali” tinha 17 anos quando a sua imagem a apoiar outro jovem ferido no cemitério de Santa Cruz, em Díli, chocou o mundo e mostrou a violação dos direitos humanos em Timor-Leste, ainda ocupado pela Indonésia.

Hoje, pede aos jovens timorenses que contribuam para o desenvolvimento do país e que se recordem dos sacrifícios feitos pelos seus pais e avós, para crescerem em liberdade.

Quem é “Amali”, o jovem que ficou eternizado numa imagem histórica?

As imagens foram feitas por Max Stahl, o jornalista britânico que filmou o massacre do cemitério de Santa Cruz em 12 de novembro de 1991, e transmitidas nas televisões mundiais, após as cassetes terem sido retiradas de Timor-Leste.

“Não o conhecia. Ele pareceu em estado grave e eu ajudei-o. Eu tinha condições para fugir, mas ao ver o estado em que ele se encontrava decidi encorajá-lo, dizendo que, se morrêssemos, morreríamos os dois juntos”, recordou à Lusa Sérgio Filomeno Marques “Amali”.

“Amali” explicou que se envolveu no protesto daquele dia porque já compreendia a história da luta nacional contada pelo pai.

“Estava com os meus colegas na luta, com um único objetivo: Timor-Leste tinha de se governar a si próprio”, explicou Sérgio Marques, hoje com 52 anos e pai de cinco filhos.

Na altura, disse, para “alcançar a liberdade ou a independência, querendo ou não, como cidadãos timorenses, cada um tinha o dever de contribuir e envolver-se no processo de libertação”.

O que aconteceu no massacre de Santa Cruz, em 1991?

O massacre de Santa Cruz, que assinala quinta-feira o seu 35.º aniversário, foi um dos mais graves em Timor-Leste, quando tropas indonésias detiveram, espancaram e assinaram jovens timorenses, que se manifestaram na capital após Sebastião Gomes ter sido morto pela polícia indonésia, em 28 de outubro de 1991.

Segundo números do comité 12 de novembro, 2.261 pessoas participaram na manifestação, 74 foram identificadas como tendo morrido no local e 127 morreram nos dias seguintes no hospital militar ou em resultado da perseguição das forças ocupantes.

O jovem ferido, amparado por “Amali”, é Levi Bucar Corte Real, que não teve disponibilidade para prestar declarações à Lusa.

Após 12 de novembro de 1991, os dois só se voltaram a encontrar em 2013, mas permanecem juntos na estátua, colocada em frente à igreja de Motael, na capital timorense.

Como foi o momento que ficou registado nas imagens do massacre?

Hoje, Amali continua a desempenhar um papel importante na transmissão da sua participação na luta pela libertação.

“Como pai, tenho o dever de contar esta história à minha esposa e aos meus filhos. Eles têm de conhecer a história desde quando eu era jovem, incluindo o Massacre de Santa Cruz, as torturas que sofri e os castigos que recebi”, sublinhou, acrescentando que continua a motivar os filhos a estudar e a aprender.

Sobre o significado da imagem e da estátua, esclareceu que não se tratou de uma encenação, mas sim de uma situação muito difícil e grave vivida por ambos, principalmente por Levi Bucar Corte Real, que estava ferido.

“O sangue saía abundantemente do abdómen de Levi Bucar Corte Real. Com esforço, tirei o meu lenço para estancar a hemorragia e impedir que perdesse mais sangue”, disse.

Relativamente à estátua em Motael, Amali pediu ao Governo que a colocasse no local correto, para evitar distorções da história, ou seja, no cemitério de Santa Cruz.

Que mensagem deixa “Amali” às novas gerações de Timor-Leste?

Sobre o futuro, “Amali” disse que o sacrifício feito pelas antigas gerações deve servir de motivação para os mais novos aprenderem, trabalharem em conjunto e desenvolverem o país.

“A independência de Timor-Leste não foi oferecida de bandeja, mas conquistada através da luta, do sacrifício e do esforço do povo desta terra”, acrescentou “Amali”.