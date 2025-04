Adeus celulite! Este gadget de massagem por 15 euros está a fazer furor na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem todos os dias se tropeça num produto acessível que reúna tantas opiniões positivas. O Medisana AC 850 é um massajador elétrico pensado para combater a celulite e melhorar a firmeza da pele. Tem um design compacto, encaixa bem na mão e pode ser usado em várias zonas do corpo — como pernas, braços ou glúteos. Há quem o use todos os dias. Há quem o combine com cremes específicos. E há até quem diga que, depois de alguns minutos, entra quase em “modo nirvana”.

Massagem que alivia pernas pesadas (e não só)

A promessa do aparelho é simples: ajudar a ativar a circulação e estimular a drenagem linfática através de rolos rotativos. Tem duas intensidades e funciona com cabo — o que agrada a quem prefere não depender de baterias.

Segundo uma utilizadora, o formato ergonómico faz diferença: “Tenho mãos pequenas e encaixa perfeitamente. Além disso, tem uma tira de borracha que evita que escorregue. É leve, fácil de usar e sente-se que mexe mesmo a pele em profundidade.” Outra pessoa acrescenta que o usa diariamente com um gel específico e notou melhorias reais em menos de um mês: “As pernas estão menos volumosas e a pele mais lisa. Mas é preciso ser constante e combinar com uma alimentação equilibrada.”

Um aliado para quem passa o dia em pé (ou sentado)

Há também quem tenha começado a usar o aparelho durante a gravidez para combater a retenção de líquidos. “Decidi aplicá-lo com um creme de efeito frio e… UAU. Foi como entrar no nirvana. Faço massagens das ancas até aos tornozelos, às vezes até nas solas dos pés. É mesmo relaxante e ajuda imenso no final do dia.” Mesmo quem passa horas sentado nota melhorias na circulação e recomenda o uso regular.

Vale a pena?

Este gadget de massagem corporal é uma opção acessível e eficaz para diversas necessidades: desde combater a celulite e melhorar a firmeza da pele, até aliviar pernas pesadas, reduzir a retenção de líquidos e proporcionar relaxamento após um dia cansativo. Com uma média de 4 estrelas e mais de 4 mil avaliações na Amazon, o produto tem sido amplamente elogiado pela sua ergonomia, facilidade de uso e resultados visíveis. Disponível por apenas 15 euros, é uma das opções mais em conta do mercado, permitindo que aproveites os benefícios de uma massagem terapêutica para circulação, drenagem linfática e bem-estar geral no conforto da sua casa.

