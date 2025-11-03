Facebook Instagram
Descobertas

Cabelo sem brilho ou crescimento lento? Este massajador da Amazon promete resolver ambos

Com mais de 11 mil avaliações e 4,5 estrelas, este acessório está a conquistar quem procura cabelo mais saudável
IOL
Hoje às 11:11

Este artigo pode conter links afiliados*

Acessório para couro cabeludo
Acessório para couro cabeludo

Foto: Freepik

Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros

Lavar o cabelo pode ser muito mais do que um gesto rotineiro. Este massajador de couro cabeludo da marca Fabcare, feito em silicone macio, promete transformar cada lavagem numa experiência relaxante enquanto estimula o crescimento capilar e melhora a saúde do cabelo. Com mais de 11 mil avaliações na Amazon e 4,5 estrelas, este pequeno acessório cor-de-rosa tem conquistado cada vez mais adeptos — e custa apenas 10,16€.

O segredo está nos movimentos circulares que o massajador proporciona: enquanto massaja suavemente o couro cabeludo, ajuda a limpar resíduos de produtos, remove células mortas e estimula a circulação sanguínea. O resultado? Cabelo mais limpo, couro cabeludo revitalizado e, com uso regular, fios visivelmente mais saudáveis e brilhantes. Funciona tanto com champô como a seco, sendo igualmente eficaz em cabelos finos, grossos ou com caracóis.

Além dos benefícios para o cabelo, quem já experimentou destaca sobretudo o efeito relaxante. "As pontas de silicone são muito agradáveis no couro cabeludo, dá uma sensação muito boa, como uma massagem", refere uma compradora. Outra utilizadora realça que "chegou super rápido e muito bem embalado" e aprecia o facto de ser fabricado com materiais biodegradáveis e cruelty-free. Com design ergonómico, portátil e adequado para toda a família, este massajador já soma quase 2 mil avaliações. Disponível em várias cores, é uma forma simples de cuidar melhor do cabelo todos os dias.

Adquira aqui

massajador de couro cabeludo

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros
Secar a roupa nunca foi tão fácil: o segredo está na máquina de lavar e numa simples toalha
"Fixa a maquilhagem em segundos e dura o dia inteiro". L'Oréal Paris lança spray resistente à água e ao suor
Milhares de pessoas já compraram este óleo e continuam a recomendá-lo para rosto cabelo e corpo
Mais Vistos
00:04:18
Secret Story
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
tvi
00:04:56
Secret Story
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
tvi
00:04:23
Secret Story
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»
tvi
00:05:21
Secret Story
A discussão que levou ao fim da relação. Esta foi a derradeira conversa de Pedro Jorge e Marisa
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Dicas
Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Mais Lidas
Formação
Benfica Campus no pódio das academias mais rentáveis do mundo
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Marisa
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação
Mau tempo
Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira
cnn
Marisa
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer