Mastercard põe a inteligência artificial a fazer compras pelos clientes

Desenvolvido em parceria com a start-up Alchemy, o sistema AgentCard permite que os agentes de IA façam compras em nome dos consumidores

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A forma como os pagamentos podem ser feitos não pára de inovar, com as grandes empresas mundiais a lançarem novas sistemas. Agora, foi a vez da Mastercard apresentar uma solução tecnológica que permite que os agentes de inteligência artificial (A) realizem compras em vez do consumidor.

Desenvolvido em parceria com a start-up Alchemy, o sistema AgentCard irá permitir que um cartão de crédito virtual seja emitido para o bot de IA de uma pessoa, com restrições de uso previamente definidas (como um limite de gastos e categorias de produtos). Assim, o bot poderá comprar coisas por conta própria, sem consultar o titular do cartão de crédito ou pedir permissão. Ou seja, a ideia é que os assistentes virtuais possam pesquisar ofertas, verificar preços e concluir as compras, seguindo as preferências e o orçamento definido pelo titular do cartão.

De acordo com a informação divulgada, a autorização do consumidor para que este assistente virtual possa agir poderá suceder em diferentes fases do processo. Por exemplo, o consumidor poderá aprovar os parâmetros que o agente pode usar e deixar que este conclua a compra sozinho ou, então, exigir que haja uma confirmação final antes da transação ser executada.

Esta inovação tecnológica pode representar uma mudança significativa na forma como são feitas as compras online. Em vez de pesquisarem manualmente os produtos, os consumidores poderão delegar essa tarefa em agentes de IA, preparados para procurar, comparar e selecionar as opções mais adequadas e, posteriormente, concretizar a compra.

A adoção desta tecnologia deverá também obrigar diferentes intervenientes do ecossistema financeiro — dos bancos às empresas de processamento de pagamentos — a reverem e reforçarem os seus mecanismos de segurança.

A tecnologia encontra-se ainda numa face inicial de adoção porque, por enquanto, depara-se com o desafio de conquistar a confiança dos consumidores, reticentes em partilhar dados de pagamento com agentes de IA devido a possíveis falhas no sistema. O próprio sistema regulatório que irá enquadrar este tipo de transação, também ainda está em aberto.

Refira-se que tal como a Mastercard, a Visa e a American Express também têm vindo a desenvolver soluções semelhantes, tal como ferramentas para que plataformas de IA, comerciantes e instituições financeiras consigam operar no novo ambiente de compras automatizadas que se perspetiva no futuro.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.