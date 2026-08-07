Uma das melhores florestas terapêuticas do mundo é portuguesa: a Mata Nacional de Bussaco

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Gosta da tranquilidade da natureza, de espaços verdes que propiciam o relaxamento e o silêncio, então saiba que tem em Portugal a primeira floresta terapêutica certificada da Península Ibérica, e a quarta do mundo. Trata-se da Mata Nacional de Bussaco, recentemente certificada pelo Healing Forest - International Certification Office, que se juntou-se ao grupo exclusivo dos locais em todo mundo que já tinham o estatuto de floresta terapêuticas: Beneddiktinerstift, na Áustria, e Lahnstein e Bad Nauheim, ambos na Alemanha.

Localizada na freguesia do Luso, no Município da Mealhada, a Mata do Bussaco estende-se por 105 hectares e "possui uma das melhores coleções dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos", afirma a Fundação Mata do Bussaco (FMB).

De acordo com a classificação do Healing Forest - International Certification Office, as florestas terapêuticas são áreas florestais projetadas para usos terapêuticos específicos, nas quais terapeutas qualificados acompanham tratamentos ou programas personalizados, que podem ser positivos para controlar doenças incapacitantes ou influenciar positivamente algumas terapias convencionais.

Contudo, para atingirem esses objetivos têm de cumprir uma série de critérios como, por exemplo, possuir estruturas naturais que amortecem o ruído e proporcionem proteção visual e contra o vento, trilhas com diferentes níveis de exigência e dificuldade, e áreas dedicadas a aplicações terapêuticas, bem como a exercícios de relaxamento, entre outros.

O Healing Forest - International Certification Office considera que as práticas ao ar livre podem trazer uma série de benefícios, comprovados cientificamente, para as pessoas, desde a melhoria das habilidades cognitivas, à redução do stress, da ansiedade e da depressão, diminuição da pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico e melhor qualidade do sono.

A certificação tem vindo a ser desenvolvida Agência Destinature, da qual a Fundação Mata do Buçaco faz parte integrante. Envolve ainda o Grande Hotel do Luso, que integra a direção da Destinature, e que é um parceiro privilegiado da FMB há anos.

"Esta certificação, que nos coloca entre as quatro florestas terapêuticas do mundo e como a primeira na Península Ibérica, confere-nos um estatuto global e traz consigo uma grande responsabilidade", afirmou Gonçalo Breda Marques, presidente da Fundação Mata do Bussaco, citado pela agência Lusa.

Esta certificação internacional incluirá o Bussaco na rota do turismo de saúde e bem-estar, abrindo portas a um novo tipo de turista/visitante através da oferta de experiências que promovem a saúde e a melhoria da qualidade de vida, destaca a FMB. A certificação da Mata do Bussaco é válida até 2031.