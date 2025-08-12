Facebook Instagram
Este palácio histórico e a mata à volta são o melhor segredo do centro do país

Entre trilhos verdes e um palácio de conto, descubra este tesouro português
IOL
Hoje às 11:46
Conhecido como "Maldivas da Europa", este destino é um sonho e poucos conhecem

No centro do país, entre as colinas do Luso, encontra-se um conjunto único que une património natural e arquitetónico: o Palácio do Bussaco e a Mata Nacional do Bussaco. É um destino que combina história, beleza paisagística e uma atmosfera quase mágica.

A história da Mata Nacional do Bussaco

A Mata Nacional do Bussaco é um dos espaços naturais mais emblemáticos de Portugal. Durante séculos, foi cuidada por monges carmelitas descalços, que construíram um muro em redor para proteger a área. Ali introduziram centenas de espécies de árvores e plantas raras vindas de várias partes do mundo, criando um ecossistema rico e diverso. Caminhar por estes trilhos é entrar num ambiente fresco e silencioso, pontuado por fontes, capelas e miradouros.

O Palácio do Bussaco

No coração desta floresta ergue-se o Palácio do Bussaco, uma obra-prima do final do século XIX. Construído para receber a família real portuguesa, apresenta um estilo neo-manuelino que impressiona pela riqueza de detalhes. Os azulejos, as esculturas em pedra e a decoração interior refletem episódios marcantes da história nacional.

Uma experiência de visita ou estadia

Atualmente, o Palácio funciona como hotel histórico, permitindo que visitantes pernoitem num cenário digno de realeza. Para quem prefere apenas conhecer, há visitas que permitem explorar os salões e admirar a vista privilegiada sobre a mata.

Um destino de natureza e cultura

O conjunto formado pelo Palácio e pela Mata do Bussaco é um exemplo raro de como o património natural e arquitetónico podem coexistir em harmonia. É um destino que fascina quem procura tranquilidade, história e paisagens de grande beleza.

Preços e opções para visitar ou ficar no Palácio do Bussaco

A visita à Mata Nacional do Bussaco é geralmente gratuita, permitindo explorar livremente os seus belos trilhos, fontes e miradouros. Já as visitas guiadas ao interior do Palácio têm preços que variam, mas normalmente custam cerca de 8 a 12 euros por pessoa. Para quem deseja uma experiência mais completa, o Palácio do Bussaco funciona como hotel histórico, com quartos que podem custar entre 150 a 300 euros por noite, dependendo da época do ano e do tipo de acomodação escolhida. Reservar com antecedência é recomendado, sobretudo em épocas de maior afluência.

 

