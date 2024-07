Louro e café: dois dos ingredientes-chave para este repelente caseiro de formigas

As melhores raças de gatos para ter em casa

Apesar de pequenas, as formigas podem depressa tornar-se uma verdadeira praga. Às vezes, aparentemente do nada, surgem às centenas e obrigam a que se haja depressa para que não acabem nos alimentos.

Os produtos químicos podem ser uma solução eficaz contra as formigas. No entanto, há muita gente que prefere soluções naturais e há algumas que prometem ser tão eficazes como alguns dos produtos que se compram no supermercado.

Amaia Zabala, criadora de conteúdos por trás do Instagram @cocinaconamaia, mostrou uma solução prática e ecológica de manter as formigas bem longe de sua casa, tanto áreas interiores como exteriores. Os ingredientes são fáceis de arranjar.

Pegue numa folha de papel de alumínio e coloque no meio uma colher de café moído, uma colher de pimentão em pó e uma folha de louro em pedaços. Depois dobre a folha de forma a ficar selado. Com uma faca ou um garfo, faça alguns furos para que o aroma dos ingredientes possa sair.

Veja no vídeo abaixo como se faz a solução e teste em sua casa.