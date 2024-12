É a bebida da moda, mas os seus benefícios para a saúde vão surpreendê-lo

Nos últimos tempos, o matcha tornou-se uma das bebidas mais populares. Seja em lattes quentes ou frios, ou até em bolos e pastelaria, o chá verde em pó conquistou o seu espaço em praticamente todos os cafés.

Mas o que torna o matcha tão especial? Este pó fino é produzido a partir das folhas de chá verde da planta camellia sinensis, a mesma usada para o chá verde e o chá preto. O que o diferencia é o método de produção: as plantas são cultivadas à sombra, as folhas colhidas são secas e moídas cuidadosamente, preservando os nutrientes.

Benefícios para a saúde

De acordo com o site The Conversation, o matcha está repleto de fitonutrientes que contribuem para a saúde:

Clorofila : responsável pela cor verde das plantas, possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e potencialmente anticancerígenas.

: responsável pela cor verde das plantas, possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e potencialmente anticancerígenas. Teanina : ajuda a melhorar o sono e a reduzir o stress e a ansiedade. Além do matcha, pode ser encontrada em alguns tipos de cogumelos.

: ajuda a melhorar o sono e a reduzir o stress e a ansiedade. Além do matcha, pode ser encontrada em alguns tipos de cogumelos. Cafeína: promove o estado de alerta e tem ação antioxidante, podendo proteger contra doenças crónicas e neurodegenerativas. No entanto, o consumo excessivo pode causar efeitos adversos.

Um estudo realizado em 2023, intitulado como "O Potencial Terapêutico do Chá Matcha: Uma Revisão Crítica de Estudos em Humanos e Animais", revelou que o consumo de matcha ajuda a reduzir o stress e a ansiedade, além de melhorar a memória e as funções cognitivas.

Complementando estas descobertas, outro estudo recente sobre o "Efeito do Chá Verde Matcha nas Funções Cognitivas e na Qualidade do Sono" aprofundou a investigação dos benefícios desta bebida. Os resultados demonstraram que consumir 2g de matcha por dia melhorou significativamente a qualidade do sono em idosos (60-85 anos), embora os efeitos em participantes mais jovens (27-64 anos) tenham sido menos expressivos.