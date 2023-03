Mãe desesperada recorre à polícia por não conseguir distinguir os filhos gémeos

Depois de 45 dias de vida dos filhos, uma mãe de gémeos achou que já seria seguro remover a pulseira azul que distinguia os dois bebés. Mas, a decisão parece ter sido prematura. Sem conseguir distingui-los, os pais destes bebés tiveram de recorrer às autoridades para pedir ajuda.

Sofia Rodriguez, a argentina no centro desta história, publicou o que aconteceu à sua família no Twitter: “amanhã tenho de ir à polícia para poder tirar as impressões digitais dos meus filhos para saber qual é qual. Ganhei o troféu de mãe do ano.”

A mulher partilhou também fotografias dos dois bebés, Valentin e Lorenzo, que têm quase dois meses, explicando que nas imagens até podem parecer ligeiramente diferentes, mas “pessoalmente, são iguais”. “Nunca pensei que fosse confundi-los, mas o Valentin usou sempre uma fita azul no pulso e quando decidi que já lhe estava pequena, tirei-a”, contou ao site Today,

A mulher conta que, no dia 2 de março, levou os filhos à polícia, mas as impressões digitais “não pareciam muito definidas” e as autoridades não conseguiram ajudar o casal. Só nesta quarta-feira é que o Registo Nacional de Pessoas da Argentina (ReNaPer) foi a casa do casal para identificar os bebés. Sofia adicionou um tweet a contar que a família estava toda a fazer apostas sobre qual era qual (veja os vídeos abaixo).

Tudo está bem quando acaba bem, como conta Sofia. A ReNaPer “veio com boa disposição e tirou fotos e impressões digitais dos bebés para terem a certeza da identidade deles. Graças a eles, sabemos novamente a identidade dos nossos filhos!”.