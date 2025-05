Mãe viveu momentos de extrema felicidade quando teve o seu bebé. Após nove dias, o médico contactou-a e ficou em choque

A história desta jovem mãe de 29 anos é tão comovente que acabou por merecer grande destaque na imprensa internacional. Nove dias depois de ser mãe, naquela que deveria ser a fase mais feliz da sua vida, Lydia Dutcher recebeu uma notícia devastadora.

Segundo relata a revista People, Lydia estava a preparar um cheesecake com o marido para celebrar o Dia dos Namorados, quando um telefonema da sua médica mudou-lhes a vida.

A norte-americana contou à mesma publicação que, inicialmente, temeu que a chamada estivesse relacionada com algum problema de saúde do filho. No entanto, a situação era ainda mais inesperada: a equipa médica tinha detetado um tumor na placenta, após o parto.

"Não a quero assustar, mas não há muita literatura disponível sobre isto. Tenho feito alguma pesquisa. Não sei exatamente quais serão os próximos passos", confessou a médica, num discurso que refletia desde logo a raridade da condição.

Em choque, Lydia e o marido recorreram ao Google. Mais tarde, confirmou-se o diagnóstico: coriocarcinoma, um tumor que se pode desenvolver a partir das células responsáveis pela ligação do embrião ao útero.

Este tipo de cancro, raro e agressivo, afeta apenas uma em cada 100 mil gestações nos Estados Unidos, explicou uma oncologista à People.

Após o parto, em fevereiro de 2024, Lydia iniciou um tratamento de quimioterapia, que se prolongou por 10 semanas, para combater os múltiplos tumores entretanto encontrados nos pulmões. Até agora, tudo indica que está livre do cancro e, hoje, sente-se grata por a doença não ter afetado o filho. Na sua conta de Instagram podemos encontrar um vídeo do momento em que foi declarada livre de cancro.

"Estava tão entusiasmada, cheia de esperança e pronta para ser mãe e aproveitar a minha licença de maternidade" — recorda. — "Só me lembro de o meu coração ter parado. Sinceramente, pensei que ia morrer".

Hoje, Lydia celebra a vida, grata por se ter livrado da doença e já celebrou o seu primeiro Dia da Mãe, feliz e saudável. O seu bebé completou um ano em Fevereiro.