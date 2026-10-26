De férias em Menorca, Matilde Reymão rebenta termómetros com fotos em biquíni: e há um pormenor que adensa os rumores do romance com Pedro Teixeira

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Matilde Reymão está a desfrutar de dias de descanso em Menorca, nas ilhas Baleares, e as fotografias que partilhou nas redes sociais não passaram despercebidas. Entre poses em biquíni, paisagens paradisíacas e um sorriso que conquistou os seguidores, a atriz voltou a dar que falar, numa altura em que a sua vida amorosa continua a despertar curiosidade.

Sol, mar e boa disposição. Matilde Reymão tem aproveitado Menorca, em Espanha, para desfrutar de uma pausa e partilhar alguns dos momentos com quem a acompanha nas redes sociais.

A atriz publicou um conjunto de fotografias que mostram diferentes momentos da estadia na ilha das Baleares. Em várias imagens, surge em biquíni, num cenário de verão, deixando à vista a sua silhueta e um estilo descontraído que mereceu uma chuva de elogios.

Mas não foi apenas a beleza da atriz que chamou a atenção. O sorriso de Matilde também conquistou os fãs, que fizeram questão de destacar a expressão feliz nas fotografias. “Mati linda”, “Linda, a rir, feliz!”, “Que maravilha”, “Que feliz!” e “Que sorriso lindo” são algumas das mensagens deixadas na publicação.

"Uma sereia em Menorca”: as fotografias que conquistaram os fãs

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à atriz. “Minha nossa!”, “Deusa”, “Perfeita”, “És tão linda” e “Cada vez mais bonita” foram algumas das reações à sequência de imagens.

“Uma sereia em Menorca”, escreveu ainda uma seguidora, numa referência aos cenários paradisíacos que serviram de pano de fundo às fotografias.

A publicação mostra Matilde Reymão a aproveitar o ambiente de férias, entre o mar e o sol, com registos em biquíni e momentos mais descontraídos. A naturalidade das imagens e o sorriso da atriz foram dois dos pormenores mais destacados pelos seguidores.

“Que guapa!” e “Musa!” foram outras das mensagens deixadas pelos fãs, que não pouparam nos elogios.

O sorriso de Matilde Reymão não passou despercebido

Entre os comentários à beleza e às fotografias de verão, houve uma reação que se repetiu: a felicidade que muitos seguidores dizem ver no rosto da atriz. “Linda, a rir, feliz!” e “Que sorriso lindo” são exemplos das mensagens que destacam a expressão de Matilde nas imagens.

As reações mostram que, para além das poses em biquíni e das paisagens de Menorca, o lado descontraído da atriz também mereceu atenção. Ainda assim, não há qualquer indicação de que a própria tenha associado o estado de espírito que transmite nas fotografias a um motivo específico.

A publicação surge numa fase em que Matilde Reymão tem estado no centro das atenções, tanto pelos projetos profissionais como pela curiosidade em torno da sua vida pessoal.

Pedro Teixeira continua a dar que falar

Nos últimos meses, Matilde Reymão e Pedro Teixeira têm sido notícia devido aos rumores de uma relação amorosa. Os dois atores aproximaram-se durante projetos ligados à TVI, nomeadamente a novela A Madrasta e o programa Novas 7 Maravilhas de Portugal, que apresentaram ao lado de Maria Cerqueira Gomes.

Em agosto, a imprensa noticiou que os dois tinham passado tempo juntos no Algarve, num contexto de férias e convívio com amigos. A cumplicidade entre ambos alimentou as especulações sobre uma possível relação.

Em setembro, Matilde foi questionada sobre o tema durante a apresentação da nova grelha da TVI. Na ocasião, optou por não aprofundar a sua vida privada, mas afirmou: “Estou feliz. Estou bem, mas não queria falar mais sobre a minha vida pessoal”.

Já em outubro, novas partilhas nas redes sociais voltaram a alimentar a curiosidade. Pedro Teixeira publicou uma fotografia de Matilde Reymão acompanhada por um coração vermelho, e a atriz partilhou posteriormente um momento de treino com o ator, também com um coração vermelho.

Os gestos foram interpretados por várias publicações como sinais de proximidade entre os dois, embora os protagonistas tenham mantido alguma discrição sobre a vida privada.

Férias, sorrisos e uma vida pessoal sob os holofotes

A passagem de Matilde Reymão por Menorca volta a colocar a atriz no centro das atenções nas redes sociais. Desta vez, são as fotografias de verão, as poses em biquíni e os elogios ao sorriso que dominam os comentários.

Ao mesmo tempo, a curiosidade em torno de Pedro Teixeira continua a acompanhar as publicações da atriz, numa altura em que cada novo gesto nas redes sociais é analisado pelos fãs.

Por agora, Matilde Reymão partilha sobretudo imagens de dias de descanso e paisagens de férias. E, a julgar pelas reações, os seguidores estão rendidos tanto aos cenários de Menorca como à boa disposição que a atriz transmite nas fotografias.