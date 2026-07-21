Acorda com mau hálito? Estes são os hábitos que podem estar a destruir a sua saúde oral

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O mau hálito matinal é uma das maiores inseguranças das pessoas, principalmente para quem faz vida em casal. O mau cheiro quebra totalmente o clima de romance e há hábitos que podem estar a contribuir para isso. Saiba como pode evitar acordar com mau hálito, ou pelo menos melhorar esse "sintoma".

Em primeiro lugar, é importante referir que, muitas das vezes, o mau hálito é provocado pela halitose. Segundo especialistas do Hospital Lusíadas, esta é uma situação "em que a pessoa exala um odor desagradável da boca, cheiro persistente que não desaparece depois de se escovar os dentes, passar o fio dentário e enxaguar."

Causas do mau hálito

Segundo o médico especialista José Carlos Pinto Correia, da unidade hospitalar acima referida, 85% das causas do mau hálito são provocadas por bactérias de origem oral, como cáries, problemas de gengiva, não limpar a língua quando se lava os dentes, restaurações, dentes fraturados ou próteses dentárias que não são bem limpas.

Mas existem outros fatores que podem provocar ou agravar a halitose e a alimentação é um deles. As dietas com alto teor de proteínas e baixo teor de hidratos de carbono, o consumo de alimentos ácidos ou picantes, os doces, os temperos fortes, a cebola e o alho são os principais alimentos que provocam mau hálito. O álcool e o tabaco, bem como o café, também contribuem para agravar a halitose.

O médico especialista refere ainda que, “embora raras, as doenças de pulmão e infeção nas amígdalas também são identificadas como causadoras de halitose. Problemas no sangue e nos rins são outras possibilidades. O refluxo gastroesofágico e a sinusite comum podem igualmente afetar o hálito."

Como evitar acordar com mau hálito

Se há problemas de saúde que, por si só, não conseguimos controlar, há no entanto alguns hábitos que podem ser adotados para melhorar este sintoma.

Por isso:

Evite beber álcool e café à noite

Evite alimentos muito ácidos, picantes ou muito condimentados

Evite o alho e a cebola

Evite comer em grandes quantidades para não provocar azia e enfartamento, e obrigar o estômago a produzir mais ácidos

Escove bem os dentes, durante pelo menos dois minutos, duas vezes ao dia ou, se puder, sempre que ingerir algum alimento.

Passe, com delicadeza, o fio dentário e o escovilhão em todos os dentes

Higienize a língua com um limpador, três vezes por dia, exercendo uma leve pressão

Utilize um elixir oral sem álcool para combater o mau hálito

Mastigue pastilhas elásticas sem açúcar para fomentar a produção de saliva

Beba muita água, de forma fracionada, ao longo do dia

Limite o consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco.

Se o seu hálito não melhorar, procure um médico dentista e exponha o seu problema.