Há 10 causas de mau hálito que provavelmente desconhece

Muitas pessoas associam o mau hálito exclusivamente à má higienização oral, mas essa ideia é errada. De acordo com um artigo da WebMD, existem diversos fatores que podem ser responsáveis pelo problema.

Principais motivos que causam mau hálito:

Hora de descontrair

As saídas à noite, beber umas cervejas ou um copo de vinho com amigos, podem deixar-lhe mais do que uma ressaca. Embora seja um líquido, o álcool pode realmente secar a sua boca, o que favorece as bactérias que causam a halitose, o termo médico para o mau hálito. Bebidas com cafeína, alimentos picantes e cigarros também têm o mesmo efeito. A boca seca, causada pela redução da produção de saliva enquanto dorme, também explica o "mau hálito matinal".

A Importância da língua

As bactérias acumuladas na superfície da língua são uma das principais responsáveis pelo mau hálito. Para eliminá-las, utilize a escova de dentes ou um raspador de língua, que oferece uma limpeza mais eficaz. Escolha um raspador resistente, evitando os modelos de plástico frágil ou de metal afiado.

Dietas com poucos hidratos de carbono

Reduzir os hidratos de carbono e aumentar a ingestão de proteínas pode levar o corpo a queimar gordura como fonte de energia, gerando cetonas, substâncias que causam mau hálito. Neste caso, melhorar a higiene oral não resolve, sendo necessário mascar pastilhas sem açúcar para disfarçar o odor.

Infeções respiratórias

Problemas como constipações e bronquites podem piorar o mau hálito, pois as bactérias que causam o odor alimentam-se do muco. Além disso, um nariz entupido pode obrigar à respiração pela boca, secando-a e agravando o problema.

Bactérias associadas a úlceras

Embora as úlceras não causem diretamente mau hálito, a bactéria Helicobacter pylori, associada a estas, pode ser um problema. Um tratamento adequado para eliminar a bactéria pode também acabar com o odor desagradável.

Efeitos de medicamentos

Muitos medicamentos, incluindo antidepressivos e remédios para alergias, podem reduzir a produção de saliva, essencial para remover alimentos e bactérias. Para evitar o mau hálito, mantenha-se hidratado, mastigue pastilhas sem açúcar e considere utilizar um enxaguamento bucal específico.

Pedras nas amígdalas

Pequenos aglomerados de resíduos endurecidos, conhecidos como pedras nas amígdalas, podem alojar-se nas fendas das amígdalas ou na língua. Embora sejam geralmente inofensivos, podem causar mau odor. Gargarejar com água salgada pode ajudar a removê-los.

Impacto dos frutos secos

Ricas em açúcar e com textura pegajosa, os frutos secos podem promover o crescimento de bactérias e acumular-se entre os dentes. Para evitar problemas, use fio dental e escove os dentes após o consumo.

Refluxo ácido e azia

Estes sintomas da Doença do Refluxo Gastroesofágico podem causar mau hálito devido ao retorno de alimentos não digeridos ou à irritação causada pelo ácido gástrico. Consulte um médico se o problema for recorrente.

Problemas dentários e próteses mal ajustadas

Dentes rachados, amálgamas danificadas ou próteses mal ajustadas podem prender partículas de alimentos e acumular bactérias, levando a cáries, doenças gengivais e mau hálito. Consultas regulares ao dentista são fundamentais para prevenir estas situações.