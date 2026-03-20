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Chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada: Primavera começa com a Therese a tapar o sol

Face a esta situação, o IPMA emitiu avisos para hoje

Agência Lusa
Hoje às 15:34
Carro a andar no mau tempo Foto: Christian Lue, Unsplash
Carro a andar no mau tempo Foto: Christian Lue, Unsplash
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A primavera começa hoje com chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas no arquipélago da Madeira e em Portugal continental, ainda devido à influência da depressão Therese, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

“A primavera começa com chuva um pouco por todo o território que pode ser mais intensa e por vezes forte e acompanhada por trovoada tanto no Arquipélago Madeira como em Portugal continental”, indicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, “a depressão está neste momento a noroeste do Arquipélago da Madeira e vai começar a ter um deslocamento muito lento para sul, o que significa que pelo menos hoje e no fim de semana vai continuar a influenciar o estado do tempo nestas duas regiões [Arquipélago da Madeira e Algarve]”, disse.

O vento vai soprar com mais intensidade no Arquipélago da Madeira e predominar do quadrante leste, sendo que hoje deverá ser o dia onde vai soprar com mais intensidade.

“Vamos também ter devido à depressão episódios de agitação forte com ondas de noroeste principalmente na costa norte, tanto na ilha da Madeira como na ilha do Porto Santo, mas gradualmente a situação vai melhorando. No Algarve vamos ter ondas de sueste com 02 a 2,5 metros. Esta situação deverá terminar durante a próxima noite”, indicou.

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Face a esta situação, o IPMA emitiu avisos para hoje para o arquipélago da Madeira e para o distrito de Faro de agitação marítima e precipitação.

No que diz respeito às temperaturas, Ângelo Lourenço adiantou que as mínimas vão ser da ordem dos 04/05 graus Celsius a 13 graus e as máximas a rondar os 20, sendo mais baixas no interior.

“Na Madeira tivemos uma descida mais acentuada, mas espera-se que gradualmente se aproximem dos valores normais para a época, as zonas mais elevadas vão manter temperaturas baixas”, disse.

Para o fim de semana, a previsão do IPMA aponta para a continuação de chuva, mas já com algumas abertas, principalmente na região Norte.

“Gradualmente vai havendo uma melhoria de norte para sul, o que significa que o sul vai ter ocorrência de precipitação forte com instabilidade podendo haver trovoadas. O domingo vai ter boas abertas, mas ainda assim com condições de ocorrência de aguaceiros mais para sul”, referiu.

Segundo Ângela Lourenço, para o início da semana tudo indica que haverá um período sem chuva.

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“As temperaturas máximas deverão subir e pode haver condições para acentuado arrefecimento noturno. No entanto, é possível que em meados da próxima semana possa haver uma mudança e haver ocorrência de precipitação.

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