Proteção Civil enviou novamente SMS de alerta aos portugueses. Há risco de cheias durante o fim de semana

A Proteção Civil alertou hoje para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

Em declarações aos jornalistas, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional, André Fernandes, revelou que a ANEPC decidiu elevar, até ao final de domingo, o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da entidade, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

Será também enviada à população um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.

Segundo André Fernandes, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que as bacias hidrográficas com maior potencial de cheias são as dos rios Lima (em particular em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado, Douro (com particular incidência nas sub-bacias do Tâmega e do Tua), Vouga e Mondego.

“É possível a ocorrência de cheias nestas bacias hidrográficas, bem como inundações em meio urbano, pelo que [os cidadãos] deverão tomar as medidas de autoproteção face ao risco de inundação e de cheias”, afirmou, destacando que existe uma saturação devido à chuva que caiu nos últimos dias, o que pode potenciar as enchentes.

O comandante da proteção civil destacou também a previsão de vento, por vezes forte, e aconselhou que seja prevenida a queda de objetos para a via pública.

Por outro lado, está ainda prevista forte agitação marítima, em particular no domingo, pelo que não é aconselhada a permanência em zonas da orla costeira.

Os estragos causados pelo mau tempo na quinta-feira em Ponte de Lima, numa zona que é particularmente vulnerável a inundações, estão a ser avaliados, acrescentou.

A prontidão do sistema em nível laranja prevê o aumento em 25% do nível de efetivos em todo o país. O Centro de Coordenação Operacional da ANEPC estará reunido no sábado e no domingo para acompanhar as ocorrências e, se houver necessidade, prolongará o estado de alerta para além de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para estes distritos vai estar em vigor até às 12:00 de sábado por se preverem ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.

Estes distritos passam depois a aviso amarelo entre as 12:00 de sábado e as 06:00 de domingo.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Faro e Beja até às 18:00 de sábado, Setúbal até às 00:00 de domingo e Lisboa até às 06:00 de domingo.

O IPMA emitiu também aviso laranja, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, a vigorar entre as 09:00 de sábado e as 00:00 de domingo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, entre as 03:00 e as 18:00 de domingo.

ℹ️☔️🌬️ A @ProteccaoCivil está a enviar hoje um aviso, em português e inglês, por SMS à população a alertar para a situação de risco causada por chuva e vento forte.#ANEPC #portugal #prevencao #chuva #vento pic.twitter.com/jjg1G5lyug — Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (@ProteccaoCivil) October 27, 2023