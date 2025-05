Mau tempo provocou hoje danos em infraestruturas, telhados e rede de telecomunicações

Um fenómeno meteorológico de ventos fortes provocou hoje em Beja vários danos em infraestruturas, telhados e rede de telecomunicações, tendo também arrancado e partido árvores, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, António Guerreiro, este episódio ocorreu cerca das 08:00, em Porto Peles, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja.

🇵🇹 | A possible tornado was reported this morning of Friday, in the town of Porto Peles, located approximately 5 km from the city of Beja in Portugal's Alentejo region. (📹: Helder Fava) pic.twitter.com/BrXY4GkNzy