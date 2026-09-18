Filho de Jorge Jesus vive experiência de sonho rodeado de 'bombas' de luxo

Mauro Jesus continua a dar nas vistas. Depois de ter chamado à atenção mediática por causa da sua beleza, o filho de Jorge Jesus voltou a dar que falar depois da última partilha que fez nas redes sociais, em que surge rodeado de carros de luxo.

A publicação foi feita esta terça-feira, 15 de setembro, nas redes sociais. Mauro Jesus visitou o Motoworld, em Munique, e as 'bombas' luxuosas que surgem nos registos não passam despercebidas.

"O difícil aqui é saber para onde olhar primeiro. Fomos visitar o Motorworld, em Munique, e claro que vos tínhamos de levar connosco. Carros que nos fazem parar, detalhes que merecem uma segunda olhadela e opiniões que nem sempre coincidem", começa por escrever Ricardo Condez, especialista e consultor de investimento automóvel, que acompanhou o filho do selecionador nacional nesta exposição.

"Este é o primeiro de uma série de vídeos desta visita. Há muito para vos mostrar… e muito para discutir. Qual destes carros vos fazia ficar para trás?", acrescenta.

No dia seguinte, os dois partilharam mais um vídeo em que mostram mais modelos de carros de luxo.

"Mais um episódio da nossa visita à Motorworld, em Munique. Desta vez, parámos no espaço da SONAX para conhecer um pouco mais… pelo menos essa era a ideia. Pelo meio houve carros sem discos de travão, tecnologia “Flintstones” e claro, informação altamente credível validada pelo ChatGPT", pode ler-se, na legenda da partilha.

Houve alguns fãs que aproveitaram para "provocarem" Mauro. "O quê .. vais comprar o quê? Mauro, põe-te manso", "Irmao @mauroreisjesus McLaren 750S, tenho um full extras Spider bancos Senna full carbón único na Europa. Tens que vir dar uma volta", pode ler-se, nos comentários.

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotografias de Mauro Jesus

Todos falam no filho de Jorge Jesus e nós percebemos porquê

Depois de ter sido apresentado como o novo selecionador nacional, a sua vida tem sido escrutinada e há quem esteja a roubar-lhe todas as atenções. Falamos do filho do treinador, Mauro.

O jovem, de 31 anos, já faz furor nas redes sociais há algum tempo, devido às fotos cheias de sensualidade que partilha, em que exibe o corpo escultural de que é dono. Numa altura em que Jorge Jesus tem todos os holofotes virados para si, o filho também voltou a estar no centro das atenções.

Nas redes sociais, são vários os comentários nas fotografias que publica que exaltam a sua beleza. Numa partilha recente, em que Mauro surge na praia, em tronco nu, os elogios foram mais do que muitos. "Segura o Tarzan", "Gostoso, amo", "Já estou enfeitiçada", "Que gato", "Deus Grego", "Feiticeiro", são alguns dos comentários que se podem ler.

Apesar do sucesso que o pai tem no Mundo do futebol, Mauro decidiu seguir um percurso totalmente diferente. É licenciado em Arquitetura e a sua vida profissional assenta no design de interiores, no setor imobiliário e também no empreendedorismo. Tem até uma marca de bebida de amêndoa amarga, a Amen, em parceria com o ator José Condessa.

Para além disso, Mauro é também o responsável pelas redes sociais do pai. Discreto no que toca à sua vida familiar, Jorge Jesus já falou publicamente sobre o filho.

Numa entrevista concedida em 2022, o técnico descreveu Mauro como "um miúdo equilibrado", que sempre teve um papel muito importante, tanto na vida familiar, como no apoio que sempre deu à sua carreira profissional.