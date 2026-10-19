Mauro Jesus está de luto. Filho de Jorge Jesus emociona com partilha arrepiante: "Continuo a não aceitar"

Mauro Jesus é muito reservado no que à sua vida pessoal diz respeito, mas este domingo, 18 de outubro, o filho de Jorge Jesus recorreu às redes sociais para fazer uma partilha emotiva.

No Instagram, o empresário mostrou o lado mais vulnerável e decidiu prestar uma homenagem ao seu cão, que faleceu recentemente. "Faz hoje sete meses que foste e continuo a não aceitar. Acho que nunca o vou fazer na realidade. E 'tá tudo bem", começou por escrever na legenda daquela partilha, onde Mauro surge acompanhado pelo amiguinho de quatro patas.

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"'O homem nunca morre enquanto for lembrado'. Se isto se aplicar para os cães também, ainda tens mais uns bons anos pela frente. Obrigado, amigo. Espero que estejas bem", acrescentou.

Os seguidores de Mauro Jesus ficaram comovidos com a partilha e deixaram-lhe algumas mensagens de carinho. "O amor mais puro", "Amor incondicional", "O melhor do mundo", "Sem dúvida os melhores amigos de todo o sempre, leais e para a vida", pode ler-se, na caixa de comentários.