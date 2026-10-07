Por trás de Jorge Jesus, há um homem que nunca o larga: a relação de bastidores do selecionador com Mauro, o filho que o "segura" nos momentos de crise

Jorge Jesus está, novamente, no centro de uma tempestade. A saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção Nacional, o confronto de versões entre o capitão português e o selecionador e, agora, o comunicado de CR7, no qual acusa o treinador de ter quebrado compromissos assumidos entre ambos, colocaram o técnico sob uma pressão pouco habitual até para alguém com décadas de futebol ao mais alto nível.

Esta quarta-feira, depois de ler o comunicado de Ronaldo, Jorge Jesus optou por não alimentar a polémica. “Li o comunicado e agora faço como todos os dias. Vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa”, afirmou, numa postura de contenção depois de vários dias de enorme exposição mediática.

Mas, longe das câmaras e dos microfones, há uma pessoa que conhece particularmente bem o homem que está agora debaixo de fogo: Mauro Jesus, o filho mais novo do selecionador.

Não é possível dizer, sem confirmação dos próprios, que Mauro tenha intervenção nas decisões de Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo. Mas há algo que as declarações públicas de ambos deixam claro: a relação entre pai e filho ultrapassa há muito a esfera familiar.

O filho que cresceu dentro da pressão

Mauro cresceu praticamente ao mesmo tempo que Jorge Jesus se tornou uma das figuras mais mediáticas do futebol português.

Em 2022, numa entrevista ao programa Júlia, da SIC, explicou que fez questão de acompanhar o pai desde os primeiros tempos de maior exposição no Benfica.

“Sempre fiz questão de o acompanhar”, contou. E admitiu que, no início, não foi fácil separar o pai da figura pública: “Eu levava tudo a mal na altura. Deixava-me afetado porque é meu pai. É uma figura pública e diz-se tudo e mais alguma coisa.” Hoje, garante estar habituado à pressão.

A experiência de acompanhar Jorge Jesus tornou-se ainda mais intensa quando o treinador rumou ao Brasil para comandar o Flamengo. Mauro contou que até os programas mais simples em família podiam transformar-se numa operação difícil.

“Não dá para ir à rua com ele”, recordou, explicando que a exposição do pai tornava complicada uma ida normal a um restaurante ou um passeio.

Muito antes de Cristiano Ronaldo, da Seleção e da atual guerra de versões, Mauro já conhecia o outro lado do sucesso do pai, aquele que começa quando as portas fecham, os telemóveis não param e cada declaração pode transformar-se numa notícia.

“Hoje pergunto-lhe a opinião”

A relação entre os dois também mudou com o tempo. Se Mauro confessava que em criança sofria com as críticas dirigidas ao pai, anos mais tarde passou a olhar para Jorge Jesus de outra forma. Em declarações ao Selfie, explicou que, apesar das ausências provocadas pela carreira, o pai sempre teve uma postura que hoje consegue compreender melhor.

“Não é sempre presente, mas tem uma postura certa, no que diz respeito a tomar decisões, definir prioridades e fez, à maneira dele, o melhor para mim. Com a idade que já tenho, consigo ver isso”, afirmou.

E há uma frase particularmente reveladora sobre a proximidade entre ambos: na entrevista à SIC, Mauro contou que atualmente já pergunta a opinião ao pai, uma inversão de papéis interessante numa relação que começou por ser marcada pela distância e pela dificuldade em lidar com a fama.

Mais do que o filho que acompanhava o treinador, Mauro tornou-se um adulto que conhece o homem por detrás da personagem Jorge Jesus.

Jorge Jesus também reconhece o papel do filho

Do outro lado, o próprio selecionador já falou publicamente sobre a importância de Mauro na sua vida. Durante a entrevista do filho ao programa Júlia, Jorge Jesus entrou em direto e deixou uma descrição particularmente significativa da relação entre ambos.

“Ele foi o filho que mais tempo esteve comigo”, explicou. Enquanto os outros dois filhos saíram de casa mais cedo, Mauro permaneceu durante mais tempo próximo do treinador, acompanhando os anos de Benfica e Sporting.

E Jorge Jesus acrescentou: “Ele esteve sempre mais perto de mim e ajuda-me em algumas ferramentas.”

Mauro assumiu, entretanto, uma função concreta na área digital do pai: em 2022 era identificado pelo Record como gestor das redes sociais de Jorge Jesus. Mais recentemente, a Nova Gente voltou a referir essa responsabilidade.

É aqui que a relação pai-filho ganha uma dimensão particularmente interessante. Mauro não é treinador, não é jogador e não aparece como membro da equipa técnica. Mas conhece o universo profissional do pai por dentro e participa, pelo menos, numa parte da sua comunicação pública.

Num homem cuja carreira está inevitavelmente ligada à exposição mediática, não é um detalhe menor.

Um apoio que vem de muito antes da polémica com Ronaldo

A imagem de Mauro como presença próxima de Jorge Jesus não nasceu agora. Em 2019, quando o treinador comandava o Flamengo, a família esteve ao seu lado na caminhada que culminou na final da Libertadores. O Record descreveu então a presença de Mauro, Ivone e dos restantes filhos em Lima como uma forma de prestar “um apoio especial” ao treinador.

Ao longo dos anos, essa proximidade repetiu-se em diferentes momentos da carreira internacional de Jesus. Mauro acompanhou o pai no Brasil, viveu de perto a dimensão que a carreira ganhou no Flamengo e acabou por construir no Rio de Janeiro uma vida própria, incluindo a amizade com José Condessa que viria a transformar-se numa parceria empresarial.

Foi nessa fase que nasceu a Amen, marca de amêndoa amarga lançada pelos dois em 2022. Mauro viria a contar que o pai também ajudou no projeto e que o apoio da família foi importante, embora sempre tenha procurado construir o negócio de forma independente.

O filho que escolheu não ser “o filho do treinador”

Há ainda outra razão pela qual Mauro pode ser uma figura particularmente importante para Jorge Jesus: apesar de ter crescido dentro do futebol, nunca ficou dependente dele.

Tentou jogar futebol, passou pelo râguebi e experimentou outras modalidades, mas acabou por se formar em Arquitetura e seguir pelo empreendedorismo. “O meu pai nunca me empurrou para o futebol, deixou-me seguir o meu caminho”, contou.

Jorge Jesus, aliás, já explicou que sempre quis que o filho encontrasse o seu próprio percurso. É uma independência que pode ajudar a explicar a proximidade entre os dois: Mauro conhece profundamente o pai e o seu mundo, mas não construiu a própria identidade exclusivamente à sombra do treinador.