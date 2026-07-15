Todos falam no filho de Jorge Jesus e nós percebemos porquê. Saiba mais sobre Mauro

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Jorge Jesus é o homem do momento. Depois de ter sido apresentado como o novo selecionador nacional, a sua vida tem sido escrutinada e há quem esteja a roubar-lhe todas as atenções. Falamos do filho do treinador, Mauro.

O jovem, de 31 anos, já faz furor nas redes sociais há algum tempo, devido às fotos cheias de sensualidade que partilha, em que exibe o corpo escultural de que é dono. Numa altura em que Jorge Jesus tem todos os holofotes virados para si, o filho também voltou a estar no centro das atenções.

Nas redes sociais, são vários os comentários nas fotografias que publica que exaltam a sua beleza. Numa partilha recente, em que Mauro surge na praia, em tronco nu, os elogios foram mais do que muitos. "Segura o Tarzan", "Gostoso, amo", "Já estou enfeitiçada", "Que gato", "Deus Grego", "Feiticeiro", são alguns dos comentários que se podem ler.

Apesar do sucesso que o pai tem no Mundo do futebol, Mauro decidiu seguir um percurso totalmente diferente. É licenciado em Arquitetura e a sua vida profissional assenta no design de interiores, no setor imobiliário e também no empreendedorismo. Tem até uma marca de bebida de amêndoa amarga, a Amen, em parceria com o ator José Condessa. Para além disso, Mauro é também o responsável pelas redes sociais do pai.

Discreto no que toca à sua vida familiar, Jorge Jesus já falou publicamente sobre o filho. Numa entrevista concedida em 2022, o técnico descreveu Mauro como "um miúdo equilibrado", que sempre teve um papel muito importante, tanto na vida familiar, como no apoio que sempre deu à sua carreira profissional.

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