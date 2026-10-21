A família aumentou! Filho de Jorge Jesus surpreende com novidade especial

Mauro Jesus e Juliana Neves têm um novo motivo para sorrir. O casal deu as boas-vindas a Kobi, um cãozinho que passou a fazer parte da família. A novidade foi partilhada nas redes sociais e conquistou os seguidores, que encheram a publicação de elogios e mensagens de carinho.

«Bem-vindo a casa Kobi 🫶🏽», escreveram Mauro e Juliana na legenda das fotografias e dos vídeos em que apresentam o novo companheiro de quatro patas.

A publicação não passou despercebida e os comentários multiplicaram-se. «Bela sessão fotográfica», «Que fofos!», «Adoro!», «Coisa mais fofa» e «Lindos» são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Houve também quem destacasse o significado da adoção. «Adorava que todos os animais tivessem a sorte do Kobi!», escreveu um utilizador. «Mauro, és um exemplo!», comentou outro, enquanto vários fãs demonstraram vontade de conhecer o novo membro da família.

«Tanta felicidade, adoro!» e «Que vontade de o apertar! Que amores» foram outras das reações à partilha.

Uma nova chegada depois de uma perda dolorosa

A chegada de Kobi acontece numa altura particularmente sensível para Mauro Jesus e Juliana Neves. O casal já tinha outra cadela, Kanka, mas perdeu recentemente um dos seus cães, uma ausência que Mauro abordou publicamente.

A adoção do novo animal surge, assim, depois de um período de luto. A chegada de Kobi não apaga a perda, mas representa uma nova etapa para a família, que volta a abrir as portas de casa a um animal de companhia.

A ligação aos animais tem sido também visível nas partilhas do casal, que mostra aos seguidores alguns momentos do quotidiano.

Quem é Juliana Neves, a namorada de Mauro Jesus?

Mauro Jesus é o filho mais novo de Jorge Jesus e tem seguido um percurso profissional longe dos relvados. Formado em Arquitetura, trabalha também na área empresarial.

A relação com Juliana Neves tornou-se pública em 2026, quando o casal começou a partilhar mais momentos em conjunto nas redes sociais. Juliana, que tem presença nas plataformas digitais, tem acompanhado Mauro nesta fase da sua vida pessoal.

Agora, é Kobi quem concentra as atenções. Entre fotografias, vídeos e uma onda de comentários carinhosos, o novo membro da família conquistou rapidamente os seguidores do filho de Jorge Jesus.