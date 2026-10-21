Cozinha em open space, paredes de vidro e uma piscina gigante: entre na casa de luxo de Mauro, o filho de Jorge Jesus

A chegada de Kobi à família de Mauro Jesus e Juliana Neves acabou por revelar mais do que a ternura do novo companheiro de quatro patas. Nas fotografias e nos vídeos partilhados nas redes sociais, há outro elemento que chama a atenção: a casa do casal, marcada por espaços amplos, linhas modernas e uma decoração minimalista.

Filho de Jorge Jesus, Mauro mostrou alguns momentos de convívio com o novo cão num cenário que não passou despercebido. Entre a luz natural, as grandes superfícies envidraçadas e a ligação ao exterior, a habitação destaca-se pela estética contemporânea e pela sensação de amplitude.

Uma sala ampla com vista para o jardim

Um dos elementos mais marcantes da casa é a zona social, onde a sala se prolonga visualmente para o exterior através de grandes superfícies envidraçadas.

A abundância de vidro permite a entrada de luz natural e cria uma ligação direta ao jardim, fazendo com que o espaço interior pareça ainda mais amplo. A paisagem exterior torna-se parte integrante da decoração, sem necessidade de grandes elementos decorativos.

O resultado é um ambiente luminoso, moderno e discreto, em que a arquitetura e a luz assumem um papel central.

Cozinha em open space: o espaço pensado para conviver

A cozinha integra-se na área social num conceito de open space, que privilegia a continuidade entre os diferentes ambientes da casa.

Esta organização permite uma maior fluidez entre a zona de preparação das refeições e a sala, favorecendo a convivência e tornando o espaço mais funcional. A estética segue a linha minimalista da habitação, com uma imagem cuidada e contemporânea.

A ausência de divisões rígidas reforça a sensação de amplitude e contribui para uma atmosfera elegante, sem excessos visuais.

Jardim amplo e piscina no exterior

No exterior, o jardim e a piscina são dois dos elementos que mais se destacam nas imagens partilhadas.

A área verde cria um contraste com a arquitetura moderna da casa, enquanto a piscina acrescenta uma componente de lazer ao espaço exterior. A ligação entre a sala envidraçada e o jardim reforça a continuidade entre interior e exterior.

É também neste cenário que Mauro e Juliana mostraram o novo membro da família, Kobi, nas fotografias e nos vídeos que deram origem à publicação.

Minimalismo com um toque de sofisticação

A casa segue uma linguagem visual assente na simplicidade, na luminosidade e na dimensão dos espaços. Em vez de uma decoração carregada, são a arquitetura, a luz natural e a relação com o exterior que dominam o ambiente.

O estilo minimalista, combinado com os espaços amplos e os acabamentos contemporâneos visíveis nas imagens, confere à habitação uma estética sofisticada.

Mais do que a presença de elementos luxuosos isolados, é a conjugação dos diferentes espaços que marca a identidade da casa: uma zona social aberta, grandes superfícies de vidro, uma cozinha integrada e um exterior com jardim e piscina.

Quem é Mauro Jesus?

Mauro Jesus é o filho mais novo do treinador Jorge Jesus e construiu um percurso profissional próprio, ligado à Arquitetura e aos negócios.

A vida pessoal tem também despertado a atenção dos seguidores, sobretudo desde que começou a partilhar mais momentos com Juliana Neves nas redes sociais, em 2026.

Desta vez, foi a apresentação de Kobi que colocou o casal em destaque. Mas, entre as imagens do novo cão e os momentos de cumplicidade, a casa acabou também por conquistar a atenção de quem acompanha as publicações de Mauro e Juliana.

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