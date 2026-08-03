Dê uma nova vida aos móveis de madeira

Antes de deitar fora uma mesa ou cómoda antiga, experimente restaurá-la. O primeiro passo é lixar toda a superfície para remover verniz antigo e imperfeições. Depois, limpe bem o pó antes de aplicar tinta, verniz ou cera protetora.

Tintas mate em tons neutros continuam a ser uma tendência forte na decoração e ajudam a modernizar peças mais clássicas. Substituir puxadores antigos por modelos metálicos ou em madeira natural também cria um efeito visual diferente sem gastar muito dinheiro. Além de sustentável, restaurar móveis permite personalizar a decoração da casa.

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