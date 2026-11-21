Inês Folque já é mãe, pela segunda vez: "E o amor multiplica-se"

Inês Folque revela que o segundo filho "decidiu nascer antes do previsto"

Inês Folque acredita ter sido vítima de uma burla na Internet. A atriz e apresentadora recorreu às redes sociais, esta sexta-feira, 20 de novembro, para partilhar uma situação desagradável que viveu depois de realizar compras numa loja online que, entretanto, terá desaparecido.

«Acho que fui burlada», começou por escrever a figura pública nas stories da sua página de Instagram, onde explicou aos seguidores o que terá acontecido.

Segundo Inês Folque, realizou vários pagamentos no mesmo site, mas os produtos que encomendou nunca chegaram. Entretanto, a página deixou de estar disponível.

«Acabei a pagar uma e outra coisa no mesmo site que nunca me chegou e que a página desapareceu. Foi por MB WAY, não foi por PayPal... melhor ainda», relatou, numa mensagem em que não escondeu a frustração com a situação.

A atriz aproveitou ainda para questionar os seguidores sobre se já tinham passado por uma experiência semelhante.

«Já vos aconteceu?», perguntou.

Na mesma publicação, Inês Folque reconheceu que, apesar de ouvir frequentemente histórias de burlas na Internet, nunca imaginou que pudesse acontecer consigo.

«O pior é que ouves mil histórias e pensas sempre: ai, a mim não me apanhavam», desabafou.

Burlas nas compras online: o que fazer quando uma encomenda nunca chega?

O relato de Inês Folque volta a chamar a atenção para os riscos associados às compras na Internet, nomeadamente quando os consumidores recorrem a páginas de venda cuja legitimidade não conseguem confirmar.

A DECO PROteste alerta para situações em que os consumidores efetuam pagamentos por produtos que nunca recebem e os vendedores deixam de responder ou desaparecem. A organização recomenda que se verifique a identidade do comerciante, os contactos disponibilizados e as condições de venda antes de concluir uma compra.

Também a Polícia Judiciária tem alertado para diferentes esquemas de burla associados ao MB WAY. Entre os métodos identificados estão situações em que os criminosos tentam convencer as vítimas a partilhar códigos, associar números de telemóvel alheios às suas contas ou autorizar operações que resultam no envio de dinheiro.

É importante, contudo, distinguir estes esquemas do caso relatado por Inês Folque: a atriz não explicou como ocorreu o eventual engano, limitando-se a revelar que pagou através do MB WAY e que a página onde fez as compras desapareceu.

Perante uma situação semelhante, a recomendação passa por contactar imediatamente o banco, guardar os comprovativos de pagamento e as conversas com o vendedor e apresentar queixa junto das autoridades competentes.

Inês Folque já tinha partilhado desabafo sobre a maternidade

Esta não é a primeira vez que Inês Folque recorre às redes sociais para partilhar momentos pessoais com os seguidores.

Recentemente, a atriz e apresentadora, de 39 anos, também falou abertamente sobre os desafios da maternidade. Mãe de Tomás, de seis anos, e Francisco Xavier, de quatro, ambos fruto do casamento com Gonçalo Ribeiro Telles, partilhou uma reflexão depois de viver um dia particularmente difícil com os filhos.

«Hoje foi daqueles dias em que estava mesmo com a cabeça noutro lado, sem paciência, cansada, em piloto automático», começou por contar.

A figura pública revelou que, apesar do cansaço, acabou por sentir uma enorme ternura ao observar os filhos depois de estes adormecerem.

«Depois de eles adormecerem eu só penso na sorte que tenho em tê-los e nas saudades que vou ter um dia destes momentos tão simples com eles», confessou.

A reflexão terminou com uma frase que gerou identificação entre muitos pais e mães: «Ser mãe é mesmo viver em permanente estado de culpa pela idealização do que gostaríamos de ser sempre e aquilo que na verdade conseguimos ser».