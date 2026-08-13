McFlurry feito em casa? Marco Costa ensina a fazer a versão caseira do gelado do Mc Donald's com M&M’s
Marco Costa partilhou uma receita simples para fazer em casa uma versão do famoso McFlurry do Mc Donald's só com três ingredientes
Quem nunca teve vontade de comer um McFlurry a meio de um filme ou depois de uma refeição? Marco Costa parece ter encontrado uma solução para esses momentos de gula: preparar uma versão caseira do famoso gelado.
O pasteleiro e ex-concorrente de realities da TVI partilhou nas redes sociais um vídeo em que ensina, passo a passo, a fazer um gelado cremoso inspirado no McFlurry, neste caso, com M&M’s.
A receita é bastante simples e, segundo Marco Costa, pode ser adaptada aos ingredientes que cada um tiver em casa.
Natas, leite condensado e M&M’s
Para preparar a base do gelado são necessários apenas 400 ml de natas e 200 ml de leite condensado. Marco Costa explica que, para quem gostar de um resultado mais doce, é possível aumentar a quantidade de leite condensado.
O primeiro passo é bater as natas com o leite condensado até obter uma textura cremosa e consistente. É precisamente essa textura que vai dar ao gelado o aspeto e a cremosidade que fazem lembrar o conhecido McFlurry.
Depois entra o ingrediente que dá o toque especial à receita: os M&M’s.
Marco Costa sugere triturá-los grosseiramente, utilizando um pilão ou, na falta deste, qualquer objeto que possa ajudar a partir o chocolate. A ideia é não transformar os M&M’s em pó, mas deixar pedaços que se sintam ao comer.
E aqui há liberdade total: quem não gostar de M&M’s pode substituir por outros chocolates, bolachas ou qualquer outro ingrediente.
Depois, é só levar ao congelador
Com a mistura pronta, é altura de a colocar num recipiente e levar ao congelador. Depois de ganhar consistência, o resultado é um gelado cremoso ao qual se podem juntar mais pedaços de chocolate por cima.
“Parece mesmo um McFlurry”, brinca Marco Costa no vídeo, enquanto mostra o resultado final.
A receita acaba por ser uma alternativa simples para quem quer matar a vontade de comer um gelado sem sair de casa, e também pode ser uma boa opção para servir quando há amigos ou família por perto.
Pode ver tudo aqui: