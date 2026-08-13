Receitas
Marco Costa ensina a fazer Mc Flurry caseiro
Marco Costa ensina a fazer Mc Flurry caseiro

McFlurry feito em casa? Marco Costa ensina a fazer a versão caseira do gelado do Mc Donald's com M&M’s
Mafalda Mourão
Há 1h e 56min

Marco Costa partilhou uma receita simples para fazer em casa uma versão do famoso McFlurry do Mc Donald's só com três ingredientes

Quem nunca teve vontade de comer um McFlurry a meio de um filme ou depois de uma refeição? Marco Costa parece ter encontrado uma solução para esses momentos de gula: preparar uma versão caseira do famoso gelado.

O pasteleiro e ex-concorrente de realities da TVI partilhou nas redes sociais um vídeo em que ensina, passo a passo, a fazer um gelado cremoso inspirado no McFlurry, neste caso, com M&M’s.

A receita é bastante simples e, segundo Marco Costa, pode ser adaptada aos ingredientes que cada um tiver em casa.

Natas, leite condensado e M&M’s

Para preparar a base do gelado são necessários apenas 400 ml de natas e 200 ml de leite condensado. Marco Costa explica que, para quem gostar de um resultado mais doce, é possível aumentar a quantidade de leite condensado.

O primeiro passo é bater as natas com o leite condensado até obter uma textura cremosa e consistente. É precisamente essa textura que vai dar ao gelado o aspeto e a cremosidade que fazem lembrar o conhecido McFlurry.

Depois entra o ingrediente que dá o toque especial à receita: os M&M’s.

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Marco Costa sugere triturá-los grosseiramente, utilizando um pilão ou, na falta deste, qualquer objeto que possa ajudar a partir o chocolate. A ideia é não transformar os M&M’s em pó, mas deixar pedaços que se sintam ao comer.

E aqui há liberdade total: quem não gostar de M&M’s pode substituir por outros chocolates, bolachas ou qualquer outro ingrediente.

Depois, é só levar ao congelador

Com a mistura pronta, é altura de a colocar num recipiente e levar ao congelador. Depois de ganhar consistência, o resultado é um gelado cremoso ao qual se podem juntar mais pedaços de chocolate por cima.

“Parece mesmo um McFlurry”, brinca Marco Costa no vídeo, enquanto mostra o resultado final.

A receita acaba por ser uma alternativa simples para quem quer matar a vontade de comer um gelado sem sair de casa, e também pode ser uma boa opção para servir quando há amigos ou família por perto.

Pode ver tudo aqui:

 

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