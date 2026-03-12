Media Capital Digital assinou protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

A Media Capital Digital (MCD) assinou com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa nesta quarta-feira um protocolo de colaboração. Este acordo representa um passo significativo no reforço do rigor científico dos conteúdos que são produzidos para a audiência das marcas da MCD: TVI, TVI Player, CNN Portugal, MAISFUTEBOL, IOL, Selfie, Away e Versa.

Num contexto em que a informação científica assume um papel cada vez mais central no debate público, esta parceria permitirá ampliar a presença de investigadores e especialistas da faculdade nos meios de comunicação social. “Ao aproveitar plataformas mediáticas com grande audiência, a iniciativa contribui para tornar a ciência mais acessível e relevante para o público, ajudando a promover uma sociedade mais informada e cientificamente literada”, consideram os responsáveis da instituição de ensino superior.

A Diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Conceição Freitas, e o Diretor-Geral da Media Capital Digital, assinaram o protocolo nas instalações do Grupo Media Capital, em Queluz de Baixo.

Para Ricardo Tomé, a colaboração entre cientistas e jornalistas é fundamental para aproximar o conhecimento do público: “Quando a ciência é explicada de forma clara, consegue captar a atenção das pessoas. A boa comunicação científica também gera interesse e audiências”, defende.

Também Conceição Freitas destacou o papel das instituições de ensino superior na partilha de conhecimento com a sociedade: “Este acordo reforça o compromisso da nossa escola com a valorização do conhecimento e com a responsabilidade social da ciência. Enquanto instituição pública, temos o dever de contribuir para uma sociedade mais informada e participativa”.